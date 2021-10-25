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Taşkan ve Ozan Işın’dan yeni şarkı müjdesi!

Rap müziğin en yeni isimlerinden Taşkan’ın ve yetenekli Dj Ozan Işın’ın yeni şarkısı yolda! İkili iddialı bir şarkıyla çok yakında piyasayı sallamaya hazırlanıyor.

1 Saat Önce
2021-10-25 20:25:53
Taşkan ve Ozan Işın’dan yeni şarkı müjdesi!

Hobi olarak başlamıştı

Müzik eğitimi sonrası 2014 yılında piyasaya giriş yapan Ozan Işın, kısa sürede topladığı beğenilerle dikkatleri üstüne çekti. Son olarak Gökhan Türkmen'in Ben Unuturum parçasına remix yapan Ozan Işın, hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor.

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Rap müziğe yeni bir soluk

Cem Adrian ve Pamela ile birlikte hazırladıkları Kaçak şarkısıyla adını duyurmaya devam eden Taşkan, tarzıyla dinleyenleri büyülüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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