Taşkan ve Ozan Işın’dan yeni şarkı müjdesi!

Rap müziğin en yeni isimlerinden Taşkan’ın ve yetenekli Dj Ozan Işın’ın yeni şarkısı yolda! İkili iddialı bir şarkıyla çok yakında piyasayı sallamaya hazırlanıyor.