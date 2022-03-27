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Tarlasında 3 bin 300 yıllık bilezik buldu
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Tarlasında 3 bin 300 yıllık bilezik buldu

Bir çiftçi tarafından tarlada bulunan 3 bin 300 yıllık bilezik, Çorum Müzesi'nde sergilenmeye başladı.

2 Saat Önce
2022-03-27 17:58:05
Tarlasında 3 bin 300 yıllık bilezik buldu

Çorum Mecitözü'ne bağlı Çitli köyünde bir çiftçi, yaklaşık 3 yıl önce tarlasını sürerken bulduğu bileziği, tarihi değeri olabileceğini düşünerek Çorum Müzesi'ne teslim etti.

Müzedeki uzmanlarca yaklaşık 3 bin 300 yıllık olduğu tespit edilen altın işlemeli elektrum bilezik, restore edilmek üzere laboratuvara alındı.

Bilezik, uzun süren detaylı restorasyon çalışmasının ardından Çorum Müzesi'nde sergilenmeye başladı.

Bileziğin benzerinin henüz literatürde yer almadığını belirten Çakar, "Bilezik bize getirildiğinde deforme haldeydi. Bölge laboratuvarımızda restore ettik ve şu anki haline getirdik. Üzerinde kayıp kısımları var ama genel olarak ana hatlarıyla bileziği görebiliyoruz." dedi.

Hitit takı sanatının bir örneği

Çorum Müzesi Müdürü Metin Çakar, bileziğin Milattan Önce 13'üncü yüzyıla ait, Hitit mücevher ve takı sanatının nadide örneklerinden biri olduğunu söyledi:

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"Bu nadir bulunan bileziği müzemizde sergilemekten mutluluk duyuyoruz. Bileziğin üzerinde güzel bir sahne var. Bileziğin sağ tarafında bir Hitit kralı görüyoruz. Karşısında ise Hititlerin taptığı İştar Şauşka adlı tanrı var. Tanrının arkasında ise Ninatta ve Kulitta adlı yardımcıları var."

Çakar, nadide eseri görmek isteyenleri Çorum Müzesi'ne davet etti. AA .

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