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Tarihi Tevrat ile kaliforniyum maddesi ele geçirildi
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Tarihi Tevrat ile kaliforniyum maddesi ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Tevrat ile 2 kilogram kaliforniyum maddesi ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

2 Saat Önce
2021-11-30 20:04:02
Tarihi Tevrat ile kaliforniyum maddesi ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin tarihi eserleri ve nükleer silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen kaliforniyum (radyoaktif element) maddesini satacakları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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Ekipler, Fevzi Paşa Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu. Otomobildeki aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Tevrat, kavanoz içerisinde 2 kilogram kaliforniyum maddesi ve çeşitli dönemlere ait tarihi objeler ele geçirildi. Gözaltına alınan K.K, T.Ç, M.K. ve İ.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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