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Tanpınar, Bursa Yıldırım’da anılacak
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Tanpınar, Bursa Yıldırım’da anılacak

Bursa Yıldırım Belediyesi, Türk Edebiyatı’nın önde gelen yazarlarından Ahmet Hamdi Tanpınar’ı, vefatının 60’ıncı yıldönümünde düzenleyeceği bilgi şöleni ile anıyor.

1 Saat Önce
2022-01-06 15:34:55
Tanpınar, Bursa Yıldırım’da anılacak

Bursa'nın 2022 Yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti olması münasebetiyle tertip edilen ‘60 Yıl Sonra Ahmet Hamdi Tanpınar Bilgi Şöleni' Yıldırım Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği'nin ev sahipliğinde yapılacak.

‘Tanpınar'ın Hayatı', ‘Tanpınar ve Bursa', ‘Tanpınar ve Şiir', ‘Tanpınar ve Deneme', ‘Tanpınar'ın Hikâye ve Romanları', ‘Tanpınar'da Şehir ve Medeniyet', ‘Tanpınar ve Siyaset', ‘Tanpınar ve Akademi', ‘Tanpınar'da Kültür, Gelenek ve Modernleşme, Önemli Tarihler' konu başlıklarının işleneceği sempozyuma, Türkiye'nin dört bir yanından bu alanla ilgili çalışması olan 42 önemli isim katılacak.

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14- 15 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek şölen, iki gün sürecek ve sempozyumda sunulan bildiriler bir kitapta toplanıp yayımlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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