Taha Gürbüz, yeni şarkısı Çelebi'yi yayımladı

Müzikseverlerin bağımsız müzik sahnesinden tanıdığı Taha Gürbüz’ün, önümüzdeki aylarda yayınlayacağı albümün “Çelebi” isimli üçüncü teklisi tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu. Şarkının klibi ise Taha Gürbüz’ün YouTube kanalından izlenebiliyor.

Bağımsız müzik sahnesinin sevilen isimlerinden Taha Gürbüz, önümüzdeki aylarda yayınlayacağı albümünün üçüncü teklisi “Çelebi”yi 2 Eylül Cuma günü tüm dijital platformlarda dinleyicilerinin beğenisine sundu. Gürbüz, “Çelebi” adını verdiği şarkısında kendi dünyasından ve ilişkisinden bunalıp kendini yollara vuran ve sonrasında mutluluğun ve aradığı huzurun uzaklarda değil, geride bıraktığı kadında olduğunu farketmesini konu alıyor.

Bir yolculuğu ve geri dönüşü anlatan, bir aşk ve yol şarkısı olan “Çelebi”, trompet partisyonları, gitar ve synthesizer sesleriyle retro tınılar barındıran dingin ve orta tempo bir şarkı.

Sözü, müziği ve düzenlemesi Taha Gürbüz'e ait olan, tüm kayıtları müzisyenin home stüdyosu ve Müzikal İşler Stüdyosu'nda tamamlanan “Çelebi”nin mix ve mastering'ini Pinhani grubundan tanıdığımız Eray Polat üstlendi. “Çelebi”nin fotoğraf çekimlerini ise fotoğraf sanatçısı Ali Kaleli gerçekleştirdi. Şarkının Umut Can Sevindik yönetmenliğinde Kısırkaya'da çekilen klibi de sanatçının YouTube kanalında müzikseverlerle buluşuyor. .