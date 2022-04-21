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TIMETURK / KÜLTÜR / Suudi Arabistan'daki Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın birinci ve ikincisi Türkiye'den

Suudi Arabistan'daki Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın birinci ve ikincisi Türkiye'den

Suudi Arabistan'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın ezan dalında Türkiye'den Muhsin Kara'nın birinci, Alpcan Çelik'in de ikinci olduğu bildirildi.

1 Saat Önce
2022-04-21 00:43:23
Suudi Arabistan'daki Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın birinci ve ikincisi Türkiye'den

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, toplam 12 milyon riyal (3,2 milyon dolar) tutarında ödüllü "Itru-l Kelam" isimli Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın finali yapıldı.

Yarışmanın Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma dalında Faslı Yunus Mustafa Garbi birinci olarak 5 milyon riyal kazanırken, İngiltereli Muhammed Eyyub Asıf ikinci sırada yer alarak 2 milyon riyal, Bahreynli Muhammed Mucahid üçüncü olarak 1 milyon riyal ve İranlı Seyyid Casim Musevi dördüncü olarak 500 bin riyal kazandı.

Ezanı Güzel Okuma dalında ise Şarkışla Ravza Camii İmam Hatibi Muhsin Kara birinciliği kazanarak 2 milyon riyal (533 bin dolar), Emirgan Hamid-i Evvel Camii İmam Hatibi Alpcan Çelik ikinci olarak 1 milyon riyal (266 bin dolar), Suudi Arabistanlı Abdurrahman bin Adil üçüncü olarak 500 bin riyal (133 bin dolar) ve Suudi Arabistanlı Enes er-Rahîlî dördüncülükle 250 bin riyalin (66 bin dolar) sahibi oldu.

Yarışmacılara ödüllerini Suudi Arabistan Spor İdaresi Başkanı Turki bin Abdulmuhsin Al eş-Şeyh verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan tebrik

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yarışmada birinci olan Kara ve ikinci olan Çelik'i tebrik etti.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Suudi Arabistan Televizyonunun düzenlediği Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda birinci olan Muhsin Kara (Şarkışla Ravza Camii İmam Hatibi) ve ikinci olan Alpcan Çelik'i (Emirgan Hamid-i Evvel Camii İmam Hatibi) tebrik ediyor, Kur'an yolunda hayırlı bir ömür diliyorum." .

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