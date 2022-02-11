Stephen Hawking’in en değerli eşyası: Kara tahtanın sırrı...

Dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking yaşamını yitirmesine rağmen bilime kattıkları ve kıyamet çıkarımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Hawking'in ofisindeki en değerli eşyalarından biri olarak bilinen kara tahta sergilenmeye başladı. Peki kara tahtada neler yazıyor?

İngiliz fizikçi Stephen Hawking'in ofisinde bulunan eşyalar İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Bilim Müzesi'nde bugün sergilenmeye başladı. 'Stephen Hawking İş Başında' adıyla açılan sergide akademik çizimler ve şakalarla dolu ünlü kara tahtası yer aldı.

Bilim Müzesi serginin içeriği hakkında yaptığı açıklamada, "İlk kez sergilenecek öne çıkan nesneler arasında, Hawking'in doktora tezinin nadir bir kopyası, tekerlekli sandalyesi ve Hawking'in en değerli ofis eşyalarından biri - akademik karalamalar ve şakalarla dolu bir kara tahta yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Stephen Hawking İş Başında Sergisi'nde, Hawking'in dünyada sadece 5 tane bulunan doktora tezi 'Genişleyen Evrenlerin Özellikleri' de yer aldı.

OFİSİNDEKİ EN DEĞERLİ EŞYASI

Hawking'in kara tahtasıyla ilgili yapılan açıklamada "Bir bilim adamı olarak Hawking, işbirliğine eğlenceli bir yaklaşım getirdi. Bu, Hawking'in en değerli eşyalarından biri ile örneklendi: 1980'deki Superspace ve Supergravity konferansından karalama kaplı bir karatahta" denildi.

Konferansa katılan delegeler, kara tahtayı birbirleri hakkında denklemler, karikatürler ve fıkralarla kapladı. Hawking bu hatırayı çerçeveletip ofisine astı ve Bilim Müzesi'nin konservatörleri, kara tahta üzerindeki tebeşirin kaybolmaması için tebeşir tozunu stabilize etti.

Dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking'in geçtiğimiz yıllarda yaşamını yitirmesi sonrasında bilime kattıklarının yanında kıyametle ilgili çıkarım ve uyarıları da gündeme gelmeye devam ediyor. Ortaya attığı fikirlerin herkesçe kabul görmüş olması kıyametle ilgili tahminlerin de doğru çıkma ihitmalini düşündürüyor. İşte Stephen Hawking'in ölmeden önce yapmış olduğu uyarılar.

Fakat Hawking sıklıkla kendi araştırma alanından çıkarak, önümüzdeki dönemlerde insanlığı bekleyen zorluklar ve varoluşsal tehditlere de dikkat çekti. Bu konulardaki açıklamaları basının manşetlerinde yer alırken bazen de tartışma yarattı.

Stephen Hawking tüm yumurtaları aynı sepete koymayı doğru bulmayan bir kişi. Bu örnekteki sepet ise Dünya oluyor.

Hawking on yıllardır insanlığın diğer gezegenlere kalıcı olarak yerleşmek için harekete geçmesi gerektiğini söylüyordu. Bu açıklamaları sıklıkla manşetlerde yer aldı.

Hawking'e göre insanlığı Dünya'dan silecek olaylardan kaçmak mümkün değil. Bu olaylar arasında göktaşı çarpması gibi kozmik olayların yanı sıra yapay zekâ, iklim değişikliği, genetiği değiştirilmiş virüsler veya nükleer savaş gibi olaylar da olabilir.

İnsanlığın o süre zarfında evrene yayılabileceğine güvenen Hawking, yine de önümüzdeki 100 yıl için insanları uyarmıştı:

"Önümüzdeki yüzyıl boyunca uzayda kendine yeterli koloniler kuracak teknolojiye erişemeyeceğiz, bu yüzden bu süreçte çok dikkatli olmamız lazım."

Stephen Hawking yapay zekânın yarattığı fırsatların farkında olsa da tehditlerine karşı da uyarılarda bulunuyordu.

Hawking 2014'te BBC'ye konuştuğunda "yapay zekânın tam olarak gelişmesi insanlığın sonunu getirebilir" demişti.

Hawking'e göre bugüne kadar geliştirilen basit yapay zekâlar çok kullanışlıydı. Kendisinin de insanlarla konuşmasını sağlayan bir yapay zekâ uygulamasıydı. Fakat Hawking zeki robotların gelişmiş formlarının insanlardan üstün hale gelebileceğini düşünüyor.

Stephen Hawking dünyadaki yaşama dair en büyük tehditlerden birinin iklim değişikliğinden geleceğini düşünüyordu.

Hawking, bu yüzden ABD'nin Paris Anlaşması'ndan çekilmesine dair endişelerini de açıklamıştı:

"Geri döndürülemez noktaya çok yakınız. Trump'ın bu eylemi Dünya'nın 250 derece sıcaklıkta ve asit yağmurlarının olduğu Venüs'e benzemesine giden yolu açabilir."

Evren'in her yerinden akıllı varlıklara dair sinyalleri tarayan SETI gibi yapılar mevcut olsa da Hawking evrendeki diğer akıllı uygarlıklara seslenmeye karşı uyarılarda bulunuyordu.

2010 yılında Discovery Channel'a konuşan Hawking, uzaylıların Dünya'yı kaynakları için talan edip yoluna devam edebilme ihtimalinden endişelendiğini söylemişti:

"Eğer uzaylılar bizi ziyaret ederse Kristof Kolomb'un Amerika'ya ayak basması gibi olacaktır. Bu yerli Amerikalılar için hiç iyi olmamıştı.

"Akıllı varlıkların tanışmak istemeyeceğimiz türden şeylere nasıl dönüşebileceğini görmek için kendimize bakmamız yeterli."

Kaynak: sabah.com.tr .