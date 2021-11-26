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TIMETURK / KÜLTÜR / Son yüzyılın en büyük keşfi

Son yüzyılın en büyük keşfi

İngiltere’de çiftçi baba ile oğlu, yürüyüşe çıktıkları tarlalarında Antik Yunan şairi Homeros’un yazdığı, Odysseia ile Batı edebiyatının ilk büyük eseri kabul edilen İlyada destanını tasvir eden mozaik keşfetti. Leicester Üniversitesi'nden Thomas , “Bu kesinlikle son yüzyıldaki en heyecan verici Roma mozaiği keşfi' dedi.

3 Saat Önce
2021-11-26 09:53:11
Son yüzyılın en büyük keşfi

İngiltere'nin East Midlands bölgesindeki Rutland kasabasında çiftçi Brian Naylor ve oğlu Jim Irvine, Kovid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan karantinalar sırasında tarlalarında yürüyüş yaparken antik Yunan şairi Homeros'un “İlyada” destanından bir kesiti tasvir eden 1500 yıllık Roma mozaiğini keşfetti.

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Pandemi koşulları nedeniyle Leicester Üniversitesi tarafından yeni incelenmeye başlanmasının ardından mozaiğin 3. yüzyıldan kalma olduğu tespit edildi.

İngiltere'de türünün ilk örneği olan eserde İlyada'nın kahramanı Achilleus'un (Aşil) Truva Savaşı'nın sonunda Hector ile olan mücadelesinin tasvir edildiği belirtildi. Eserin destanda anlatılan Aşil ile Hector'un mücadelesini konu alan dünyadaki birkaç örnekten biri olduğu ifade edildi.

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SON YÜZYILIN KEŞFİ

Kazılarda proje yöneticisi olan Leicester Üniversitesi'nden John Thomas , “Bu kesinlikle İngiltere'de son yüzyıldaki en heyecan verici Roma mozaiği keşfi. Bize o zamanki insanların tutumları, klasik edebiyatla bağlantıları hakkında yeni bakış açıları veriyor ve aynı zamanda bize bu eseri sipariş eden kişi hakkında çok şey anlatıyor” dedi.

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Mozaiği yaptıran kişinin klasikler hakkında bilgisi bulunduğunu ve bunu sipariş edecek paraya sahip olduğunu da anladıklarını belirten Thomas, mozaiğin İngiltere'de şimdiye kadar bulunan bu hikayelerin ilk tasviri olduğunu söyledi.

Bir aile yürüyüşü sırasında eseri keşfeden Naylor'ın oğlu Irvine ise 50 yıldır sahip oldukları tarlalarda bir gezintinin inanılmaz bir keşfe dönüştüğünü söyledi.

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Irvine, “Buğdaylar arasında alışılmadık bir çanak çömlek bulmak ilgimi çekti. Daha sonra, uydu görüntülerine baktığımda, sanki birinin bir parça tebeşirle bilgisayar ekranıma bir işaret çizdiğini fark ettim. Bu hikayenin başlangıcı oldu” dedi.

Kaynak: milliyet.com.tr

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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