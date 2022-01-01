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TIMETURK / KÜLTÜR / Son 125 yılın en iyi kitapları açıklandı

Son 125 yılın en iyi kitapları açıklandı

Amerikan New York Times gazetesi, okuyucuların seçtiği 125 yılın en iyi kitaplarını açıkladı.

3 Saat Önce
2022-01-01 14:32:22
Son 125 yılın en iyi kitapları açıklandı

New York Times gazetesi, kitap inceleme panelinin 125. yıl dönümünü kutlamak için okuyucularını o dönemde yayınlanan en iyi kitabı aday göstermeye davet etti. 67 ülkeden yanıtlar geldi.

Kasım ayında 25 kitaplık bir kısa liste yayınlandı ve sonunda 200 bin kişilik oylamanın ardından en sevilen 5 kitap seçildi.

Okuyucuların en iyi olarak tanımladığı en çok sevilen 5 kitap şu şekilde:

son2_1

1. Bülbülü Öldürmek – Harper Lee

yuzuk

2. Yüzük Kardeşliği – J.R.R. Tolkien

orwell

3. 1984 – George Orwell

yalnizlik

4. Yüzyıllık Yalnızlık – Gabriel García Márquez

sevgili

5. Sevile – Toni Morrison

Son 125 yılda en popüler yazarlar, her biri yedi kitabıyla aday gösterilen John Steinbeck, Ernest Hemingway ve William Faulkner oldu. Onu yakından takip edenler, her biri beş kitabıyla aday gösterilen James Baldwin, Margaret Atwood ve Virginia Woolf ve dört kitabıyla aday gösterilen Joan Didionoldu.

Kaynak: cumhuriyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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