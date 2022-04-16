DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Sivas'ın bayatlamayan ekmeği: Fırın kurusu
2 bin yıllık 'Musa Ağacı'na özel koruma
1000 çiftçiye yağlık ayçiçeği tohumu
Türkiye'den İsrail'e Filistin tepkisi
Emniyet'ten 'operasyon hesapları' açıklaması
Bakan Nebati’den fahiş fiyat açıklaması
Merkez Bankası’ndan ‘turizm dövizi’ kararı
Ünlü işletmeci Aşkın Kaan Güley den İtalyan mutfağı rüzgarı Sensus wine & food zincirleri ile
Rusya’dan ABD'ye ‘Ukrayna’ notası
Avrupa Uzay Ajansı görüntüledi! Toz fırtınası Türkiye'yi esir alacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla tren seferlerini arttırdı
Bakan Kurum'dan Özalplilere müjde: TOKİ, Haziran'da yeni konut projesi başlatacak
Zeytinburnu'ndaki tekstilciler 10 bin yeni istihdam sağlayacak
Yüksek hızlı şarj istasyonu için 300 milyon liralık destek
Yıldız Holding’den Ülker Bisküvi çatısı altında 291 milyon dolarlık atıştırmalık ihracatı

İSTANBUL

19:51:00

İftar vakti

BURSA

19:50

04:47
19:50
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:34

04:33
19:34
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:17

04:17
19:17
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:00

03:59
19:00
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:48

03:56
18:48
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:51:00

İftar vakti

ANKARA

19:34

04:33
SAHUR
19:34
İFTAR

TIMETURK / KÜLTÜR / Sivas'ın bayatlamayan ekmeği: Fırın kurusu

Sivas'ın bayatlamayan ekmeği: Fırın kurusu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde odun ateşinde pişirildikten sonra fırında kurutulan ve ıslatılarak da tüketilebilen 'fırın kurusu', içerisinde tuz bulunduğu ve kavrulduğu için uzun süre bayatlamıyor.

13 Dakika Önce
2022-04-16 00:22:03
Sivas'ın bayatlamayan ekmeği: Fırın kurusu

Ulaşım imkanının kısıtlı olduğu dönemlerde ilçe merkezlerine sık gelip gidemeyen köylülerin, çetin kış şartlarına hazırlık amacıyla evlerinde pişirdiği fırın kurusu, halen bazı fırınlarda yapılıyor.

Odun ateşinde bir gün bekletilen ekmek, kavrulmak üzere tekrar atıldığı fırında 2 gün pişiriliyor. Ekmeğin, fırında kavrulduğu için bayatlamadan uzun süre kalabildiği belirtiliyor. Yörede tüketilen fırın kurusu, talep üzerine şehir dışına da gönderiliyor.

thumbs_b_c_e9af7470f415509e353f245937a29198

Diyabetlilere ve mide rahatsızlığı olanlara da önerilen fırın kurusu, diyet ekmeği olarak da tercih ediliyor.

Gökçe, un, su, maya ve tuzla yapılan fırın kurusunun ilçede hemen her evde bulunduğunu dile getirerek, ekmeğin yapım aşamasını şöyle anlattı:

"Hamur yaklaşık 1,5 saat yoğurulduktan sonra 1 saat dinlendiriliyor. Daha sonra gramaj olarak kesiliyor ve odun ateşinde pişiriliyor. Piştikten sonra kavruluyor. Kavrulan ekmek diğer fırınımızda 2 gün boyunca kalıyor. Fırın kurusunu daha sonra ambalajlayarak satışa sunuyoruz."

thumbs_b_c_e9af7470f415509e353f245937a29198

Bayatlamama özelliğinden dolayı bu ekmeğin tercih edildiğini aktaran Gökçe, "Fırın kurusunu başta Ankara ve İstanbul olmak üzere birçok ile gönderiyoruz. Doktorların söylediğine göre de fırın kurusu başta midenin suyunu alır, ikincisi diyet ekmeğidir. Çorbalara konulabilir, soğuk suyla ıslatılıp peynirle yenilebilir. Ambalajı hava almazsa 2-3 yıl kalsın bir şey olmaz, aynı fırından çıkmış gibi kalır. Katkı kesinlikle yok, her şeyiyle doğal bir ekmektir." dedi.

2022_04_ekmek4

Fırın kurusu ustası Hanife Kıraç ise lezzetiyle de bilinen ekmeğin büyük emeklerle ortaya çıktığını söyledi.

Fırın kurusunun ilçenin markası haline geldiğini vurgulayan Kıraç, raf ömrünün uzun olmasından dolayı tercih edildiğini sözlerine ekledi. AA .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş