Sinema vizyonda ne var? Bu hafta vizyondaki filmler | 2022 Eylül sinema vizyondakiler

Sinema severler, vizyondaki filmleri araştırıyorlar. Beyaz perdede izleyici ile buluşan filmleri merak edenler, bu hafta vizyondaki filmleri araştırıyorlar. Peki vizyonda ne var? Sinema vizyondakiler neler? Bu hafta sinemada hangi filmler var? İşte vizyondaki filmler…

Bu hafta ailesi ve sevdikleriyle birlikte sinemaya gidecekler beyaz perdedeki filmleri araştırıyorlar. Bugün vizyonda ne var? Sinemada hangi filmler var? 2022 Eylül vizyondaki filmler neler?

Bu hafta sinema vizyondakiler

Hazine Avcısının Maceraları

Özet: Tad'in en büyük rüyası, arkeolog meslektaşları tarafından kabul görmektir ama kazaya eğimli doğası buna engel olur. Nadir bulunan bir lahiti yanlışlıkla tahrip edince bir sihir gerçekleşir ve arkadaşlarının hayatını tehlikeye sokar. Jeff ve Belzoni, mumyayı kurtararak aksiyon yüklü bir macerayı başlatır ve Tad ile Sara'nın Zümrüt Tablet'in lanetine son vermenin bir yolunu bulmak için dünyanın uzak köşelerine seyahat etmesine neden olur.

Canavar

Özet: Beast, bir baba ve iki genç kızının birlikte gittikleri Güney Afrika'da kaçak avcıların elinden kurtulan bir aslanın av bölgesinde kalmalarıyla başlayan hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Dr. Nate Daniels yeni dul kalmıştır ve karısıyla ilk tanıştıkları yer olan Güney Afrika'ya döner. Uzun süre önce planlanan gezide kızlarıyla birlikte eski bir aile dostu ve vahşi hayat biyoloğu Martin Battles'ın yönettiği bir doğal hayat alanına gelirler. Ama yaraları sarmak üzere başlayan yolculuk, kana susayan, kaçak avcılardan kurtulmuş, insanları artık düşman olarak gören ve peşlerine düşen bir aslandan kurtulmak için korkunç bir mücadeleye dönüşüyor.

Davet

Özet: Bildiği başka bir akrabası olmayan Evie, annesinin ölümünden sonra DNA testi yaptırır... Test sonucunda uzun zamandır kayıp olan ve sahip olduğunu hiç bilmediği bir kuzeni olduğunu keşfeder. Varlığını yeni öğrendiği ailesi tarafından İngiliz kırsalında gerçekleşecek gösterişli bir düğüne davet edilen kadın, burada yakışıklı aristokrat ev sahibi ile yakınlaşır, ancak ailenin geçmişindeki çarpık sırlar ve akrabalarının cömertliklerinin ardındaki rahatsız edici niyet ortaya çıktıkça masal gibi bir yolculuk, hayatta kalma mücadelesine dönüşür.

Bıçağın İki Yüzü

Özet: Paris ve şimdiden kış. Sarah ve Jean birbirlerini seven, yıllardır beraber yaşayan bir çift. Aşkları onları mutlu ediyor ve güçlendiriyor. Asla sönmeyecek arzuları ile beraber aralarında karşılıklı bir güven var. Ancak bir sabah, kendisini Jean ile tanıştıran François, Sarah'ın hayatına tekrar giriyor. Ve François, Sarah'ın daha önce Jean için tereddüt etmeden terk ettiği kişi. 72. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde Claire Denis'e En İyi Yönetmen dalında Altın Ayı getiren filmin başrollerinde Juliette Binoche ve Vincent Lindon yer alıyor.

Vizyondaki filmler

Sanrı

Özet: Yasemin maddi sıkıntılar yaşamakta ve iş aramaktadır. Başvurduğu iş bulma kurumundan kendisine göre bir iş olduğunun bilgisi gelir. Şehrin dışında yaşayan bir ailenin, 9 yaşındaki kız çocuklarına yatılı bakıcı aradıklarını öğrenir. Bir süre sonra evde olan bazı garip doğa üstü olaylara şahit olmaya başlar yaşadıklarına anlam vermeye çalışırken geceleri gördüğü kabuslarla içinden çıkılması çok zor anlar yaşamaya başlar.

Sekiz Sıfır

Özet: Türk Milli Futbol Takımımız tarihinde ilk kez İngiltere ile karşılaşacaktır... Milli Takımın teknik direktörü Giray Turan takımına çok güvenmektedir. Milli futbolcular da aşırı motive olmuş durumdadır. Tüm kamuoyunda da iyimser bir hava vardır; İngilizlere saha dar edilecek ve İstanbul'dan çıkartılmayacaklardır! Ne var ki maç başlayınca durumun hiç de böyle olmadığı trajikomik bir şekilde ortaya unutulmayacak bir şekilde çıkacaktır zira bundan sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olamayacaktır... 8-0 filmi absürd bir komedi olup; 90 dakika sonunda ortaya çıkan beklentilerle gerçekler arasındaki fark Türk Futbolunun eğlenceli, düşündürücü ve sürükleyici bir hicvidir. Maçın spikeri Abidin Başaran'ın da dediği gibi; "MAÇ BİTTİ HALA GOL YİYORUZ KEŞKE SAHAYA HİÇ ÇIKMASAYDIK BARİ HÜKMEN MAĞLUP OLUP 3-0 YENİLIR 8 TANE YEMEZDİK!!!'

Sinemada hangi filmler var?

Yalancı Şahit

Özet: Yalancı Şahitlik yapan Ali Cengiz Dönmez, hayatının en zorlu davasını almıştır. Mafya ile Aşkı arasında bir seçim yapmak zorunda kalan Ali Cengiz Dönmez'i nasıl maceraların beklediği 2 Eylül'de sinemalarda... .