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Sinema salonları 1 buçuk yıl aradan sonra yeniden açılıyor

1 Temmuz tarihi itibariyle koronavirüste kademeli normalleşme döneminin başlamasıyla sinema salonları da açıldı. Beyaz perde yarından itibaren seyirci ile buluşacak.

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01.07.2021 17:44:36
Sinema salonları 1 buçuk yıl aradan sonra yeniden açılıyor

Kademeli normalleşme döneminin başlamasıyla İstiklal Caddesi yeniden eski günlerine dönüyor. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla İstiklal Caddesi'nde yoğunluk olduğu görüldü. Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 1.5 yıldır ışıkları kapanan beyaz perde, yeniden açılıyor. Kademeli normalleşme dönemiyle sinema salonları da faaliyete geçiyor. Yarından itibaren seyirci ile buluşacak olan sektör temsilcileri, bugünden temizliklerini yaparak açılışa hazırlandı.

''HERKESİ BEKLİYORUZ''

Sinema işletmecisi Şahin Dilbaz, "Ayın birinde sinemalar açıldı ama filmciler filmleri cuma gününden veriyor. Biz bugün temizliğimizi hazırlığımızı yapıyoruz. Yarından itibaren Hababam Sınıfını bir günlüğüne ücretsiz oynatacağız. Şirket sinemayı özlediler diye Türkiye genelinde bir gün ücretsiz gösterecek. Yarın kısmet olursa bismillah diyerek açılacağız. Kaç aydır kapalıyız. Sinema seyircisi özlemiştir. Herkesi bekliyoruz" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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