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Sincan'da nostalji rüzgarı esti

Sincan’da Ramazan etkinlikleritüm hızıyla devam ediyor. Oruçlu geçen saatlerin ardından iftarını yapan Sincanlılar soluğu Kent Meydanı’ndaki konserlerde alıyor. Bu hafta sonunda Sincanlılar Muazzez Ersoy ve Ümit Besen’le nostalji yaşadı.

14 Dakika Önce
2022-04-18 16:22:50
Sincan'da nostalji rüzgarı esti

Sincan Belediyesi'nin düzenlediği ve her yaşa hitap eden etkinlikler, birbirinden değerli sanatçıların konserleriyle sürüyor.Sincanlılara Ramazan coşkusunu yaşatan etkinliklerde bu hafta sanatçı Muazzez Ersoy ve Ümit Besen kulakların pasını sildi.

Sincan Kent Meydanında gerçekleşen etkinliklerle Ramazan'ın unutulmaz eğlencelerini yeniden yaşayan Sincanlılar unutulmaz şarkılarla da geçmişin kapılarını aralıyor.

Bu hafta Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan akşamları etkinliklerinde yine önemli isimler konuk oldu.

Animasyon gösterileri ve yarışmalarla başlayan etkinliklerin ardından birbirinden değerli sanatçılar Sincanlılarla buluştu. Sevilen sanatçılar Muazzez Ersoy ve Ümit Besen şarkıları eşliğinde Sincan'da Ramazan coşkusu yaşandı.

Ramazan boyunca Şehr-i Ramazan etkinlikleri her Cuma ve cumartesi akşamı Kent Meydanında devam edecek. .

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