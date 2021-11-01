6. Siirt Kitap Fuarı, bugün açılıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda gerçekleşecek olan fuar, 7 Kasım gününe kadar devam edecek.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Siirt Kitap Fuarı, her yıl daha kapsamlı ve zengin bir içerikle büyüyerek gelenekselleşme yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Siirt Valiliği ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünün destek verdiği, bu yıl 6'ncı düzenlenen Siirt Kitap Fuarı bugün açılıyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda gerçekleşecek olan fuar, 7 Kasım gününe kadar devam edecek. Fuarın bu seneki "Onur Konuğu", İstiklâl Marşı Şairimiz Mehmed Âkif Ersoy'un torunu Selma Argon. Fuarın sloganı: "Geleceğe Bir Kitap Aç"

Siirt'in sosyal ve kültürel hayatına önemli bir katkı sunan Siirt Kitap Fuarı, Siirt Valiliğinin yanı sıra, bu yıl Siirt Belediyesinin de desteğiyle tam anlamıyla bir kitap ve kültür şölenine dönüşüyor.

Binlerce yıllık tarihi mirasından aldığı ilhamla, "Bir kitaptır Siirt, üç dilde yazılan" sloganıyla 2013 yılında kitapların dünyasına başlatılan yolculukta büyük mesafeler kat eden Siirt Kitap Fuarı, kutlu yolculuğunu bu yıl da "Geleceğe Bir Kitap Aç" diyerek sürdürüyor.



Fuar boyunca edebiyat ve düşünce dünyasından yazarlar kentte konuk olacak.



Siirt'in ve bölgenin kültürel zenginliğine önemli katkılar sağlayan fuarda, binlerce çeşit kitapla, 46 seçkin yayınevi yer alıyor. İstiklal Marşı Yazarımız Merhum Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon onur konuğu olarak katılacağı kitap fuarına, Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Prof. Dr. Yasin Aktay, Kahraman Tazeoğlu, Bestami Yazgan, Serkan Şengül, Saniye Bencik Kangal gibi beğeniyle takip edilen 15'e yakın yazar ve akademisyen fuar süresince okuyucularıyla söyleşecek ve kitaplarını imzalayacaklar.



Binlerce öğrenciyi kitapla buluşturacak olan Kitap fuarında, öğrencilere hediye çekleri verilecek. Öğrencilerimiz aldıkları bu hediye çekleri ile beğendikleri kitapları alabilecekler.



Siirt'te gerçekleştirilecek Kitap Fuarı ile okuma kültürünün yaygınlaştırılması, vatandaşların okumaya teşvik edilmesi ve geleceğimizi kitapla kurma bilincinin oluşturulması ve okuyan bir gençlik ve okuyan bir nesil hedefleniyor.



Bugün saat 11. 00'da Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanında açılacak olan fuar, her gün 09. 00 - 20. 00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.