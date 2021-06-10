Şiirlerin vapur yolculuğu

Vapur yolculuklarını birebir yaparak ya da hayallerinde canlandırarak mısralarında yer veren belli başlı şairlerin dizeleri edebiyatımızda yeni bir sayfa açıyor...

Türk şiirinde şairlere İstanbul başta olmak üzere kentlerdeki vapurlar da ilham vermişlerdir. Vapur yolculuklarını birebir yaparak ya da hayallerinde canlandırarak mısralarında yer veren belli başlı şairlerin dizelerini sizlere aktarmak istedik.

İşte şairlerin vapurdan teşkil mısralarından bazıları....

8.10 Vapuru, Cemal Süreya

Sesinde ne var biliyor musun

Ev dağınıklığı var

İkide bir elini başına götürüp

Rüzgarda dağılan yalnızlığını

Düzeltiyorsun.

Sesinde ne var biliyor musun

Söyleyemediğin sözcükler var

Küçücük şeyler belki

Ama günün bu saatinde

Anıt gibi dururlar



Boğaz Gezintisi-Özdemir Asaf

Vapurlar değil boğazdan geçen

Boğazdan yalılar geçiyor

Toplamış sulardan eteklerini

Dairesine çekilen bir saraylı gibi

Yalılar gelmeyen alemlerine gidiyor

Bırakıp bu sessiz gecelerini



Perçemli Sokak'tan-Oktay Rifat Horozcu

Gel bulutsuz masalara yaslan

Elimi tut büyüsün

Yüzüme bak çalsın

İçimdeki çalar saat

Dönüş yollarında sarmaş dolaş

Vapurlar geçsin aramızdan



Mavi Gök Orda mı-Cahit Zarifoğlu

Bakıyorsunuz kuşlar

Hazır

Sokak lambaları yanık unutulmuş

Bir kadıköy vapuru hınca hınç insan

Çok geçmeyecek

Martılar beyhude turlar atacak

Kıyılar lağım konserve kutuları

Mısır koçanları



Birgün Sabah Sabah-Turgut Uyar

Bir gün sabah vakti kapıyı çalsam,

Uykudan uyandırsam seni:

Ki, daha sisler kalkmamıştır Haliç\'ten.

Vapur düdükleri ötmededir.

Etraf alacakaranlık,

Köprü açıktır henüz.

Bir gün sabah sabah kapıyı çalsam...



Mektup- Sait Faik Abasıyanık



Vapurun dümen yerinde çaldığım ıslık

Yağmurlu güvertedeki türküm

Sana yaklaşmaya vesiledir

Yoksa canım, seni unutmak için değil.

Senden sonra ancak anlaşılır

İnsanoğluna öğretilen yalanlar.

Senden sonra anlaşılır ancak

Boşluğu herşeyin.

Seninle beraberdir dolu kadehler

Şaraplar seninle aziz

Cigaralar seninle tüter

Ocaklar seninle yanar

Yemekler seninle yenir.

İstanbul- Ziya Osman Saba

Seni görüyorum yine İstanbul

Gözlerimle kucaklar gibi uzaktan

Minare minare, ev ev,

Yol, meydan.

Geliyor Boğaziçi`nden doğru

Bir iskeleden kalkan vapurun sesi,

Mavi sular üstünde yine

Bembeyaz Kızkulesi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.