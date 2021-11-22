Şifreli mektubu çözene para ödülü verilecek

Dünya klasiklerinin gözde yazarları arasındaki Charles Dickens’ın 100 yıl önce yazdığı şifreli mektuptaki şifreleri çözenlere para ödülü verileceği açıklandı.

Ünlü İngiliz yazar Charles Dickens 1812 - 1879 yılları arasında yaşamış ve geride “Oliver Twist”, “David Copperfield”, “İki Şehrin Hikâyesi”, “Büyük Umutlar” gibi birçok unutulmaz roman bırakarak dünya klasikleri arasındaki yerini almıştı. Ülkesi İngiltere'de hakkındaki araştırmaların sürdüğü Dickens'ın 100 yıl önce yazdığı şifreli mektubunu çözene de para ödülü verileceği açıklandı. 18. yüzyılda kısaltmalar ve sembollerin kullanıldığı stenografi sistemiyle yazılmış ve “Tavistock Mektubu” olarak adlandırılan şifreli mektup hâlâ gizemini koruyor. Şifreli mektubu bugüne kadar çözemeyen araştırmacılar, bu kez umudu amatör kriptologlara bağlamış durumda. İngiliz Leichester ve İtalyan Foggia Üniversiteleri tarafından kurulan “Dickens Kod Projesi” kapsamında, yeni yıl öncesine kadar şifreli mektubu çözene 300 sterlin para ödülü verilecek.

“Tavistock Mektubu”, İngiliz yazarın yaktığı çok sayıda diğer belgelerden bugüne kadar ulaşabilen 10 el yazması arasında yer alıyor.

İtalya'daki Foggia Üniversitesi'nden profesör Hugo Bowles, konuyla ilgili İngiliz “The Times” gazetesine yaptığı açıklamada, mektuptaki şifreli yazıyla ilgili “Basit gibi görünüyor ama gerçekten göründüğü gibi değil, çok zor. Kafanızda kelime oyunu oynamak kadar karmaşık ve gizemli. Charles Dickens belli ki kelime oyunlarını ve bulmacaları çok seviyordu, bu konuda da oldukça iyi olmalı, bu nedenden dolayı bu sistemi kullanmış olabileceğini düşünüyorum” dedi. Öte yandan Charles Dickens'ın kötü el yazısının da işleri zorlaştırdığı belirtiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.