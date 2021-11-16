DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Sezai Karakoç kimdir?
İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine zam
Sezai Karakoç hayatını kaybetti
Spordan sonra bu besinleri tüketin
Maden ihracatı yüzde 48 arttı
Site otoparkı oto galericilere kiralanmış
Sakarya Gaz Sahası'nda ihale İtalyanlarda
Kuzey Akım 2'de ‘ruhsat’ şoku, doğalgaz fiyatları arttı
İHH bu kış Suriye'ye bin 500 TIR gönderecek
Samuray kılıçlı saldırganın dehşet koleksiyonu
Çiğ tavuk etinin üzerindeki beyaz çizgiler ne anlama gelir?
Sadakataşı kış yardımlarına başladı
Profilo'nun sahibi kim? Profilo kimin? Profilo iflas mı etti?
Et yemeyenler daha sık kalp krizi geçiriyor
'Çip krizi'ne rağmen geçen yılın ihracat rakamları aşıldı

TIMETURK / KÜLTÜR / Sezai Karakoç hayatını kaybetti

Sezai Karakoç hayatını kaybetti

Şair, yazar, siyasetçi Sezai Karakoç hayatını kaybetti. Vefat haberi sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim kalın, sosyal medya hesabından Sezai Karakoç için taziye mesajı yayınladı.

17 Dakika Önce
2021-11-16 18:00:21
Sezai Karakoç hayatını kaybetti

Şair ve düşünür Sezai Karakoç 88 yaşında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından, 'Diriliş şairi Üstad Sezai Karakoç rahmet-i Rahman'a kavuştu.' açıklamasında bulundu.

Şair ve düşünür Sezai Karakoç hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından, 'Diriliş şairi Üstad Sezai Karakoç rahmet-i Rahman'a kavuştu. Örnek bir hayat, sağlam bir fikir örgüsü ve büyük bir edebî miras bıraktı geride. Mevla mekanını cennet, makamını âli, ruhunu şâd eylesin.' açıklamasında bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş