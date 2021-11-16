Sezai Karakoç hayatını kaybetti
Şair, yazar, siyasetçi Sezai Karakoç hayatını kaybetti. Vefat haberi sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim kalın, sosyal medya hesabından Sezai Karakoç için taziye mesajı yayınladı.
2021-11-16 18:00:21
Şair ve düşünür Sezai Karakoç 88 yaşında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından, 'Diriliş şairi Üstad Sezai Karakoç rahmet-i Rahman'a kavuştu.' açıklamasında bulundu.
Şair ve düşünür Sezai Karakoç hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından, 'Diriliş şairi Üstad Sezai Karakoç rahmet-i Rahman'a kavuştu. Örnek bir hayat, sağlam bir fikir örgüsü ve büyük bir edebî miras bıraktı geride. Mevla mekanını cennet, makamını âli, ruhunu şâd eylesin.' açıklamasında bulundu.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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