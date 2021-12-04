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SETEM Emek Ödülü bu yıl yönetmen Yavuz Turgul'a verilecek
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TIMETURK / KÜLTÜR / SETEM Emek Ödülü bu yıl yönetmen Yavuz Turgul'a verilecek

SETEM Emek Ödülü bu yıl yönetmen Yavuz Turgul'a verilecek

Bu yıl 9. kez gerçekleştirilecek Uluslararası İpek Yolu Film Ödülleri'nde; SETEM Emek Ödülü, yönetmen Yavuz Turgul'a takdim edilecek.

1 Saat Önce
2021-12-04 12:40:26
SETEM Emek Ödülü bu yıl yönetmen Yavuz Turgul'a verilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği ve Beyoğlu Belediyesi'nin katkılarıyla Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından düzenlenen Uluslararası İpek Yolu Film Ödülleri bu yıl 9. kez gerçekleştirilecek. Ödüller kapsamında bu yıl SETEM Emek Ödülü, yönetmen Yavuz Turgul'a takdim edilecek.

SİNEMA MACERASINA 1975'TE BAŞLADI

Arzu Film'le 1975 yılında başlayan sinema macerası boyunca senaryoları ve yönettiği filmlerle sinemaseverlere farklı bir bakış açıları sunan Yavuz Turgul, her filmi merakla beklenen yönetmenler olarak Türk sinemasında yer aldı. Sinema ve reklam piyasasında uzun yıllar çalışan Turgul, bu süreçte Türkiye'deki toplumsal değişim süreçlerini gözlemleme fırsatı yakaladı. Turgul, bu gözlemlerini daha sonra senaryolarında ve ürettiği filmlerinde estetik bir bütünlük oluşturarak izleyiciye sundu.

SİNEMAYA DAMGA VURUN FİLMLERİ

Senaryosunu yazdığı başta Tosun Paşa, Sultan, Çiçek Abbas, Banker Bilo ve Züğürt Ağa filmleri olmak üzere yönetmen koltuğuna oturduğu Gölge Oyunu, Muhsin Bey, Eşkıya, Gönül Yarası, Av Mevsimi ve Yol Ayrımı filmleri Türk sinemasının kilometre taşları olarak nitelendirildi.

ÖDÜL TÖRENİ 6 ARALIK'TA

Yavuz Turgul'a SETEM Emek Ödülü, 6 Aralık'ta Atlas 1948 Sineması'nda 20.00'de başlayacak 9. İpekyolu Film Ödülleri töreninde takdim edilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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