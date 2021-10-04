Serkan Aslan “Gelecek Yıl Kitabım Raflarda”

Bursa da düzenlenen Nazım Hikmet Şiir Ödüllerinde ödül alarak adından söz ettiren Serkan Aslan birçok başarıyı da arkasından sürüklüyor. Şiir yazma konusunda kendine has bir tarzı ve edebi bakışı olan Serkan Aslan, sosyal medyada da pek çok şiir seven tarafından takip ediliyor. Şiirleri binlerce okuyucu kitlesine ulaşmış durumda.

Şiirlerinde kendine özgü bir dil kullanan Serkan Aslan, yeni bir şiir kitabının da yolda olduğunun müjdesini verdi. Almanya'da Almancaya İngiltere'de İngilizceye çevrilen şiirleri basılarak kitap haline getirilen ve pek çok kişi tarafından severek okunan şiirler geçen günlerde düzenlenen gala gecesine de damgasını vurdu.

Ülke dışına yayılan şiirlerin bir baskı altında toplanması ve yabancı dile çevrilmesinden bir hayli memnun olan Serkan Aslan,“Şiirlerimin okunduğu gördükçe çok mutlu oluyorum. Gerçekten şiir yazmak benim için bir yaşam tarzı fakat beğenildiğini gördükçe çok mutlu oluyorum. Şiirlerimin okunması benim için bir gurur kaynağı. İngiltere ve Almanya'da İngilizceye çevrilmiş halde bir şiir kitabım basıldı. Bende önümüzdeki sene yanı 2022 yılının ilk aylarında yeni bir şiir kitabı yayımlamayı düşünüyorum. Kitabın ismi ve yayım tarihi kesin olarak belli değil ama 2022 yılında çıkacağı kesin. Kitabın içinde yaklaşık olarak 300 adet şiir bulunuyor. Herkesin çok seveceği ve beğeneceği bir kitap olacağından hiç kuşkum yok. Kısacası kitabım gelecek yıl raflarda olacak.“ diyerek müjdeyi de vermiş oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.