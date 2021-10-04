DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İlk Milli karşılaşma Bulgaristan ile oldu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den, İran'a tepki
Lavrov’dan “İdlib anlaşması” açıklaması
Rus paralı askerler (Wagner) Mali'de
Tayvan: 52 Çin savaş uçağı hava sahamıza girdi
WhatsApp Web neden açılmıyor? WhatsApp, İnstagram çöktü mü? WhatsApp ne zaman düzelecek?
Bebeğiniz kabız olursa...
Whatsapp, Facebook ve Instagram çöktü! Bakanlıktan açıklama...
WhatsApp çöktü mü? WhatsApp, Facebook, Instagram neden çalışmıyor?
Yabancı pozisyonu ve destek noktaları
Çocuğunuzun şaşı olup olmadığını anlamak için...
Sumak bitkisinden 80 milyon liralık gelir
Yunan Bakan AB’ye çağrı yaptı: Sözlerinizi tutun
Borsa günü düşüşle tamamladı
Gazprom: Kuzey Akım 2'de ilk hattı gazla doldurmaya başladık

TIMETURK / KÜLTÜR / Serkan Aslan “Gelecek Yıl Kitabım Raflarda”

Serkan Aslan “Gelecek Yıl Kitabım Raflarda”

Bursa da düzenlenen Nazım Hikmet Şiir Ödüllerinde ödül alarak adından söz ettiren Serkan Aslan birçok başarıyı da arkasından sürüklüyor. Şiir yazma konusunda kendine has bir tarzı ve edebi bakışı olan Serkan Aslan, sosyal medyada da pek çok şiir seven tarafından takip ediliyor. Şiirleri binlerce okuyucu kitlesine ulaşmış durumda.

3 Saat Önce
2021-10-04 17:22:02
Serkan Aslan “Gelecek Yıl Kitabım Raflarda”

Şiirlerinde kendine özgü bir dil kullanan Serkan Aslan, yeni bir şiir kitabının da yolda olduğunun müjdesini verdi. Almanya'da Almancaya İngiltere'de İngilizceye çevrilen şiirleri basılarak kitap haline getirilen ve pek çok kişi tarafından severek okunan şiirler geçen günlerde düzenlenen gala gecesine de damgasını vurdu.

Ülke dışına yayılan şiirlerin bir baskı altında toplanması ve yabancı dile çevrilmesinden bir hayli memnun olan Serkan Aslan,“Şiirlerimin okunduğu gördükçe çok mutlu oluyorum. Gerçekten şiir yazmak benim için bir yaşam tarzı fakat beğenildiğini gördükçe çok mutlu oluyorum. Şiirlerimin okunması benim için bir gurur kaynağı. İngiltere ve Almanya'da İngilizceye çevrilmiş halde bir şiir kitabım basıldı. Bende önümüzdeki sene yanı 2022 yılının ilk aylarında yeni bir şiir kitabı yayımlamayı düşünüyorum. Kitabın ismi ve yayım tarihi kesin olarak belli değil ama 2022 yılında çıkacağı kesin. Kitabın içinde yaklaşık olarak 300 adet şiir bulunuyor. Herkesin çok seveceği ve beğeneceği bir kitap olacağından hiç kuşkum yok. Kısacası kitabım gelecek yıl raflarda olacak.“ diyerek müjdeyi de vermiş oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş