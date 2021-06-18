Sende mi Hülya Koçyiğit?

Oyuncu Hülya Koçyiğit, sosyal medya hesabından paylaştığı photosoplu fotoğraf gündem oldu.

Koçyiğit'in İnstagram hesabından “Sevgilerimle” notuyla paylaştığı karede photoshop uygulandığı ortaya çıktı.

Fotoğrafın orijinali Charlie'nin Melekleri ile ünlenen Jaclyn Smith'e ait.

Ünlü oyuncunun paylaştığı fotoğrafına sosyal medyadan çok sayıda yorum geldi. Koçyiğit'in fotoğrafına "Sen de mi Hülya Abla?" ve "Gerek var mı şöyle şeylere" yorumları yapıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.