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Sende mi Hülya Koçyiğit?

Oyuncu Hülya Koçyiğit, sosyal medya hesabından paylaştığı photosoplu fotoğraf gündem oldu.

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Google News - Timeturk
18.06.2021 17:26:37
Sende mi Hülya Koçyiğit?

Koçyiğit'in İnstagram hesabından “Sevgilerimle” notuyla paylaştığı karede photoshop uygulandığı ortaya çıktı.

hulya-kocyigit-in-photoshop-uygulanmis-fotografi-alay-konusu-oldu-889341-1

Fotoğrafın orijinali Charlie'nin Melekleri ile ünlenen Jaclyn Smith'e ait.

hulya-kocyigit-in-photoshop-uygulanmis-fotografi-alay-konusu-oldu-889340-1

Ünlü oyuncunun paylaştığı fotoğrafına sosyal medyadan çok sayıda yorum geldi. Koçyiğit'in fotoğrafına "Sen de mi Hülya Abla?" ve "Gerek var mı şöyle şeylere" yorumları yapıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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