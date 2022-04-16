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Selimiye ortaya çıktı; meydan bayrama hazır

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Selimiye Meydan Projesi'yle cami silüetinin tam anlamıyla ortaya çıktığını söyledi.

2 Saat Önce
2022-04-16 00:36:02
Selimiye ortaya çıktı; meydan bayrama hazır

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, Selimiye Meydan Projesi'nin birinci ve ikinci etap çalışmalarında sona gelindiğini ifade etti.

Meydan çalışmasında son rötuşların yapıldığını anlatan Soytürk, "Turizm anlamında Selimiye'nin silüeti tamamen ortaya çıkmış oldu. Selimiye'de harika bir meydana kavuşmuş olacağız." dedi.

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Soytürk, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye'nin yerli ve yabancı ziyaretçilerin kente geldiklerindeki ilk uğradıkları yer olduğunu belirtti.

Ziyaretçilerin meydan projesi ve restorasyon çalışmalarını dahi takip ettiğini ifade eden Soytürk, "Şu haliyle bile yerli ve yabancı ziyaretçiler hayranlıkla meydanı izliyor. Kısa sürede tamamlandığında çok güzel bir meydana kavuşmuş olacak Edirne. Yapılan projeyle Selimiye'nin ve şehrin silüeti tam anlamıyla ortaya çıkmış oldu. Diğer yandan Selimiye'nin kapsamlı restorasyonu yapılıyor. Orada da çalışmalar güzel bir şekilde sürüyor." diye konuştu.

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Ziyaretçi sayısı artıyor

Soytürk, kentin turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Son 2 yılın, Kovid-19 salgını nedeniyle turizm anlamında sönük geçtiğini aktaran Soytürk, 2022 yılının iyi başladığını söyledi.

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Kenti ziyaret eden turist sayısının her geçen gün arttığını işaret eden Soytürk, şöyle devam etti:

"Edirne kültür ve inanç turizmi başta olmak üzere turizmin her alanında büyüyor. Sınır komşularımız Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen turistler başta olmak üzere güzel bir ilgi var. Konaklama sayıları her gün artıyor. Özellikle cuma gününden başlayıp pazartesiye kadar süren bir konaklama periyodu oluyor. Selimiye'de bundan nasipleniyor. Gelen turistlerin meydanı ve camiyi hayranlıkla izlediğini görüyoruz. Çalışmalar tamamlanınca bölge ayrı bir güzelliğe daha kavuşacak."

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Bayramda açılacak meydana çimler serildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce sürdürülen "Selimiye Camisi ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenlemesi Projesi" birinci ve ikinci etap çalışmaları sürüyor.

Edirne'de düzenleme çalışmaları sona yaklaşan Selimiye Meydanı'nın çim alanları oluşturuldu. 72 bin metrekarelik proje alanın 25 bin metrekarelik çim alanına rulo çim serilmesi neredeyse tamamlandı. Meydanda, yürüyüş ve yeşil alan bölümlerinde de son rötuşlar yapılıyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla geçen yıl ekim ayında başlanan Selimiye Camisi çevresinde çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, meydanın Ramazan Bayramı'nda açılacağı açıklamıştı. AA .

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