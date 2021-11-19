Selimiye'den önce yapılan tarihi cami ibadete açıldı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Mimar Sinan'ın Selimiye'yi inşa etmeden 20 yıl önce yaptığı Cedid Ali Paşa Camisi, restorasyon işlemlerinin ardından ibadete açıldı.

Babaeski Müfütüsü Abdurrahman Koç, 'Camimiz Edirne'deki Selimiye Cami'nin bir modelidir.' dedi. Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce "Selimiye Camii'nin minyatürü" olarak nitelendirilen caminin 2018 yılının ekim ayında başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Babaeski Müftüsü Abdurrahman Koç, gazetecilere, caminin 37 aylık restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

“Selimiye Camii'nden önce yapılmış”

​​​​​​​Caminin 1800'lü yıllarda da bir tadilat gördüğünü belirten Koç, şunları kaydetti:

"Cedid Ali Paşa Cami, Selimiye Camisi'nden sonra Trakya'nın ikinci büyük camisi. Camimizin 1912 yılında Balkan Harbi sırasında minaresi yıkılmış ve daha sonrasında aslına uygun bir şekilde restore edilmiştir. Camimiz Edirne'deki Selimiye Cami'nin bir modelidir. Selimiye Camisi'nden önce yapılmıştır. Mimar Sinan tarafından mimarlığı yapılmıştır. Cedid Ali Paşa adına yaptırılmış camimiz şuanda 3 yıllık çalışmaların ardından ibadete açıldı. Cenab-ı Allah hayırlara vesile eylesin inşallah."

Vatandaşlardan Mustafa Erol ise bugün caminin ibadete açılmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Cedid Ali Paşa tarafından 1555 yılında Mimar Sinan'a yaptırılan caminin bir süredir restorasyon çalışmaları nedeniyle kapalı olduğunu hatırlatan Erol, "Çok sevinçliyiz. Camimiz çok güzel olmuş." diye konuştu.

İsmail Korkut ise yaklaşık 3 yıldır bugünü beklediklerini kaydetti. Bu camide ibadet etmenin ayrı bir maneviyatının olduğunu anlatan Korkut, "Vatandaşlar köylerden bu camiye namaz kılmaya geliyor. Bu cami bizim için çok önemli bir değere sahip." ifadelerini kullandı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.