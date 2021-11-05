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Selimiye Camii avlusunun köşesinde 1800 yıllık tapınak sütunu
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TIMETURK / KÜLTÜR / Selimiye Camii avlusunun köşesinde 1800 yıllık tapınak sütunu

Selimiye Camii avlusunun köşesinde 1800 yıllık tapınak sütunu

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nin avlu duvarının köşesindeki Roma döneminden kalma yaklaşık 1800 yıllık tapınak sütunu yıllara meydan okuyor.

1 Saat Önce
2021-11-05 22:34:42
Selimiye Camii avlusunun köşesinde 1800 yıllık tapınak sütunu

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Selimiye Camisi'nin yapıldığı bölgenin Roma döneminin önemli kutsal alanlarından olduğunu söyledi.

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Bölgede Zeus Tapınağı'nın bulunduğunu anlatan Beksaç, "Bu sütun Zeus Tapınağı'ndan arda kalan bir sütun. Bunu da sütunun başlığındaki kartal tasvirinden dolayı söylüyoruz. Bu kırılmadan önce bunu görmüştük. Bilindiği gibi kartal Zeus'un kutsal hayvanıdır. Kartal başlıklı sütunlar Zeus tapınaklarında kullanılmaktadır. Esasında bu kuzey köşede dikkatimizi çeken sütun, Edirne'nin Roma döneminden kalan en önemli hatıralarından biridir." şeklinde konuştu.

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Beksaç, Mimar Sinan'ın diğer yapıtlarında da eski döneme ait sanatsal öğeleri kullandığını dile getirdi. Sütununun yaklaşık 1800 yıllık olduğunu anlatan Beksaç, şunları kaydetti:

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"Mimar Sinan'ın eskiye karşı saygısı var. Bunu diğer yapılarda da görebiliyoruz. Bazı sütün başlıklarını, kaidelerini ve belirli parçaları kullanma eğilimi var Sinan'ın. Erken dönemden kalan unsurları korumakta ve saklamakta ısrarcıdır. Sanat değeri taşıyan ve estetik kaygısıyla yapılan unsurları korumuştur. Aslında bu Osmanlı döneminde de var. Her ne kadar bazı Batılılar Osmanlı dönemini yıkıcı olarak tanımlasa da Osmanlı'nın böyle özellikleri var." AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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