Selda Bağcan Yalan Dünya sözleri

Seslendirdiği türküler ile birçok kişiyi kendine hayran bırakan Türkiye’nin en önemli sanatçılarından biri Selda Bağcan, dillere pelesenk olmuş Yalan Dünya şarkısıyla oldukça popülerdir. Birçok kişi Yalan Dünya şarkısının sözlerini araştırmaktadır. Peki Selda Bağcan Yalan Dünya şarkısının sözleri nedir?

Seslendirdiği türküler ile birçok kişiyi kendine hayran bırakan Türkiye'nin en önemli sanatçılarından biri Selda Bağcan, dillere pelesenk olmuş Yalan Dünya şarkısıyla oldukça popülerdir. Birçok kişi Yalan Dünya şarkısının sözlerini araştırmaktadır. Peki Selda Bağcan Yalan Dünya şarkısının sözleri nedir?

1948 doğumlu Selda Bağcan 50 yılı aşan sanat hayatına birçok plak, albüm ve türkü sığdırmıştır. Bu şarkılardan biride Yalan Dünya'dır. İşte Yalan Dünya şarkısının sözleri…

Selda Bağcan Yalan Dünya şarkısının sözleri

Oy dünya yalan dünya

Yalan yalan yalan dünya

Mecnun Leyla'ya vurulmuş

Kerem Aslı'ya kul olmuş

Ferhat Şirin'le yoğrulmuş

Arzu'yu Kamber'e vereydin ya?

Yalan yalan yalan dünya

Kimisini ağlatırsın

Kimisini güldürürsün

Genç yaşlarda öldürürsün

Ölüme çare bulaydın ya?

Yalan yalan yalan dünya

Dağların var yüce yüce

Yaylaların koca koca

Yalan dünya uçtan uca

Sulh içinde olaydın ya?

Yalan yalan yalan dünya

Biraz umut vermedin ki

Zalimi yere sermedin ki

Haktan yana olmadın ki

Yüzünü garibe döneydin ya?

Yalan yalan yalan dünya

Selda Bağcan'ın hayat hikayesi

Selda Bağcan 1948 yılında Muğla'da öğretmen bir anne ve veteriner bir babanın kızı olarak dünyaya gözlerini açmıştır. Öğrenimini Ankara'da Fizik Mühendisliğin'de tamamlayan Selda Bağcan, henüz üniversitedeyken müzikle ilgilenmeye başladı. O dönem Erkan Özerman sayesinde çıkardığı 45'lik plak ile oldukça popüler oldu ve profesyonel olarak sanat kariyerine başladı. Daha çok protest tarzında türküler seslendiren Selda Bağcan, özellikle bu türküleri kendi yorumuyla seslendirmesi ile bilinir. Birçok ulusal ve uluslararası festivale katılan Selda Bağcan, oldukça popülerdir. 80 darbesinden sonra yaklaşık yedi yıl boyunca pasaport verilmeyen Selda Bağcan, belli bir dönem de hapishanede kalmıştır.

Yaptığı türküler ile oldukça popüler olan Selda Bağcan, Times dergisi tarafından “Dünya Müziğinde Yaşayan Efsane ve Tarihi Kadın Şarkıcılar” listesinde yer alarak dünya çapında da tanınır oldu.

Selda Bağcan'ın 45'lik Plakları

1971 – Katip Arzuhalim Yaz Yare Böyle / Mapusanede Mermerden Direk

1971 – Tatlı Dillim Güler Yüzlüm / Mapusanelere Güneş Doğmuyor

1971 – Çemberimde Gül Oya / Toprak Olunca

1971 – Adaletin Bu Mu Dünya / Dane Dane Benleri

1971 – Seher Vakti / Uzun İnce Bir Yoldayım

1972 – Yalan Dünya / Kalenin Dibinde

1972 – Eyvah Gönül Sana Eyvah / Zalim Sevgililer Bu Sözüm Size

1973 – Bölemedim Felek İle Kozumu / Bülbül

1973 – Gesi Bağları / Altın Kafes

1974 – Nem Kaldı / Rabbim Neydim Ne Oldum

1974 – Aşkın Bir Ateş / O Günler

1974 – Anayasso / Bad-ı Sabah

1975 – Dostum Dostum / Yuh Yuh

1975 – Kaldı Kaldı Dünya / İzin İze Benzemiyor

1976 – Görüş Günü / Şaka Maka

1976 – Almanya Acı Vatan / Kıymayın Efendiler

1976 – Aldırma Gönül Aldırma / Suç Bizim

Selda Bağcan'ın albümleri:

1974 – Türkülerimiz 1 (yeniden yayımlanışı: 1995)

1975 – Türkülerimiz 2 (yeniden yayımlanışı: 1996)

1976 – Türkülerimiz 3 (yeniden yayımlanışı: 1998)

1977 – Türkülerimiz 4 (yeniden yayımlanışı: 1999)

1978 – Türkülerimiz 5 (yeniden yayımlanışı: 2001)

1979 – Türkülerimiz 6 (yeniden yayımlanışı: 2006)

1980 – Türkülerimiz 7

1982 – Türkülerimiz 8

1983 – Türkülerimiz 9

1985 – Türkülerimiz 10

1986 – Dost Merhaba

1987 – Yürüyorum Dikenlerin Üstünde

1988 – Özgürlük ve Demokrasiyi Çizmek

1989 – Felek Beni Adım Adım Kovaladı

1990 – Anadolu Konserleri: Müzikteki 20 Yılım (1 ve 2)

1992 – Ziller ve İpler – Akdeniz Şarkıları 1

1993 – Uğur'lar Olsun

1994 – Koçero (Ahmet Kaya ile birlikte)

1997 – Çifte Çiftetelli – Akdeniz Şarkıları 2

2002 – Ben Geldim

2004 – Denizlerin Dalgasıyım

2009 – Güvercinleri de Vururlar

2011 – Halkım

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.