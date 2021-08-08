Selda Bağcan Yalan Dünya sözleri
Seslendirdiği türküler ile birçok kişiyi kendine hayran bırakan Türkiye’nin en önemli sanatçılarından biri Selda Bağcan, dillere pelesenk olmuş Yalan Dünya şarkısıyla oldukça popülerdir. Birçok kişi Yalan Dünya şarkısının sözlerini araştırmaktadır. Peki Selda Bağcan Yalan Dünya şarkısının sözleri nedir?
2021-08-08 10:33:30
Seslendirdiği türküler ile birçok kişiyi kendine hayran bırakan Türkiye'nin en önemli sanatçılarından biri Selda Bağcan, dillere pelesenk olmuş Yalan Dünya şarkısıyla oldukça popülerdir. Birçok kişi Yalan Dünya şarkısının sözlerini araştırmaktadır. Peki Selda Bağcan Yalan Dünya şarkısının sözleri nedir?
1948 doğumlu Selda Bağcan 50 yılı aşan sanat hayatına birçok plak, albüm ve türkü sığdırmıştır. Bu şarkılardan biride Yalan Dünya'dır. İşte Yalan Dünya şarkısının sözleri…
Selda Bağcan Yalan Dünya şarkısının sözleri
Oy dünya yalan dünya
Yalan yalan yalan dünya
Mecnun Leyla'ya vurulmuş
Kerem Aslı'ya kul olmuş
Ferhat Şirin'le yoğrulmuş
Arzu'yu Kamber'e vereydin ya?
Yalan yalan yalan dünya
Kimisini ağlatırsın
Kimisini güldürürsün
Genç yaşlarda öldürürsün
Ölüme çare bulaydın ya?
Yalan yalan yalan dünya
Dağların var yüce yüce
Yaylaların koca koca
Yalan dünya uçtan uca
Sulh içinde olaydın ya?
Yalan yalan yalan dünya
Biraz umut vermedin ki
Zalimi yere sermedin ki
Haktan yana olmadın ki
Yüzünü garibe döneydin ya?
Yalan yalan yalan dünya
Selda Bağcan'ın hayat hikayesi
Selda Bağcan 1948 yılında Muğla'da öğretmen bir anne ve veteriner bir babanın kızı olarak dünyaya gözlerini açmıştır. Öğrenimini Ankara'da Fizik Mühendisliğin'de tamamlayan Selda Bağcan, henüz üniversitedeyken müzikle ilgilenmeye başladı. O dönem Erkan Özerman sayesinde çıkardığı 45'lik plak ile oldukça popüler oldu ve profesyonel olarak sanat kariyerine başladı. Daha çok protest tarzında türküler seslendiren Selda Bağcan, özellikle bu türküleri kendi yorumuyla seslendirmesi ile bilinir. Birçok ulusal ve uluslararası festivale katılan Selda Bağcan, oldukça popülerdir. 80 darbesinden sonra yaklaşık yedi yıl boyunca pasaport verilmeyen Selda Bağcan, belli bir dönem de hapishanede kalmıştır.
Yaptığı türküler ile oldukça popüler olan Selda Bağcan, Times dergisi tarafından “Dünya Müziğinde Yaşayan Efsane ve Tarihi Kadın Şarkıcılar” listesinde yer alarak dünya çapında da tanınır oldu.
Selda Bağcan'ın 45'lik Plakları
1971 – Katip Arzuhalim Yaz Yare Böyle / Mapusanede Mermerden Direk
1971 – Tatlı Dillim Güler Yüzlüm / Mapusanelere Güneş Doğmuyor
1971 – Çemberimde Gül Oya / Toprak Olunca
1971 – Adaletin Bu Mu Dünya / Dane Dane Benleri
1971 – Seher Vakti / Uzun İnce Bir Yoldayım
1972 – Yalan Dünya / Kalenin Dibinde
1972 – Eyvah Gönül Sana Eyvah / Zalim Sevgililer Bu Sözüm Size
1973 – Bölemedim Felek İle Kozumu / Bülbül
1973 – Gesi Bağları / Altın Kafes
1974 – Nem Kaldı / Rabbim Neydim Ne Oldum
1974 – Aşkın Bir Ateş / O Günler
1974 – Anayasso / Bad-ı Sabah
1975 – Dostum Dostum / Yuh Yuh
1975 – Kaldı Kaldı Dünya / İzin İze Benzemiyor
1976 – Görüş Günü / Şaka Maka
1976 – Almanya Acı Vatan / Kıymayın Efendiler
1976 – Aldırma Gönül Aldırma / Suç Bizim
Selda Bağcan'ın albümleri:
1974 – Türkülerimiz 1 (yeniden yayımlanışı: 1995)
1975 – Türkülerimiz 2 (yeniden yayımlanışı: 1996)
1976 – Türkülerimiz 3 (yeniden yayımlanışı: 1998)
1977 – Türkülerimiz 4 (yeniden yayımlanışı: 1999)
1978 – Türkülerimiz 5 (yeniden yayımlanışı: 2001)
1979 – Türkülerimiz 6 (yeniden yayımlanışı: 2006)
1980 – Türkülerimiz 7
1982 – Türkülerimiz 8
1983 – Türkülerimiz 9
1985 – Türkülerimiz 10
1986 – Dost Merhaba
1987 – Yürüyorum Dikenlerin Üstünde
1988 – Özgürlük ve Demokrasiyi Çizmek
1989 – Felek Beni Adım Adım Kovaladı
1990 – Anadolu Konserleri: Müzikteki 20 Yılım (1 ve 2)
1992 – Ziller ve İpler – Akdeniz Şarkıları 1
1993 – Uğur'lar Olsun
1994 – Koçero (Ahmet Kaya ile birlikte)
1997 – Çifte Çiftetelli – Akdeniz Şarkıları 2
2002 – Ben Geldim
2004 – Denizlerin Dalgasıyım
2009 – Güvercinleri de Vururlar
2011 – Halkım
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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