Saraybosna'da 'Dualı Sultan Gömlekleri' sergisi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 'Dualı Sultan Gömlekleri' konulu serginin açılışı yapıldı.

Hz. Muhammed'in hicri takvime göre doğum günü dolayısıyla geleneksel olarak düzenlenen "Selam ya Resulallah" etkinliği çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğinde açılan sergi büyük ilgi gördü.

Emekli akademisyen Mehmet Vanlıoğlu yaptığı açıklamada, 8 yıldır bu kültür çalışmasıyla uğraştığını ifade ederek "Bu 10'uncu sergimiz. 15 kişilik bir ekibiz.

Ham bir bez üzerine Osmanlı padişahlarının serdengeçtilerini, savaşta iç gömlek olarak giydiklerinin replikasını yaparak gençler ve halkla buluşturuyoruz." dedi.

Tasarımı kendilerine ait gömleklerin de bulunduğuna işaret eden Vanlıoğlu, "Gömlekler, giyen kişilere üzerindeki ayet ve dualarla moral ve motivasyon vermeleri açısından önemliydi." diye konuştu.

Saraybosna YEE Müdürü Mehmet Akif Yaman da Türkiye'de serginin birçok yerde düzenlendiğini hatırlatarak, sergiye katkı veren kurumlara teşekkür etti.

Saraybosnalı arkeolog Adnan Muftarevic de sergide yaklaşık 25 gömleğin bulunduğunu, gömleklerin orijinallerinin Topkapı Sarayı'nda sergilendiğini belirtti.

Serginin sahipliğini Mehmet ve Ayşe Vanlıoğlu üstlenirken Esra Kızılaya, Kamile Coşkun, Münire Yılmaz, Nur Yönder, Selda Kılıç, Samiye Soysal, Şenay Seyranlı, Vasfiye Sağlam, Yesegül Ünal, Zuhal Polat ve Ferhat Karaş da serginin sanatçıları olarak yer aldı.

Başkentteki Brusa Bezistanı'nda açılan sergi, 11 Ekim`e kadar ziyaret edilebilecek.

AA, TRTHaber .