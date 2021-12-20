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Şanlıurfa'da 2 milyon dolarlık tarihi eser operasyonu
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Şanlıurfa'da 2 milyon dolarlık tarihi eser operasyonu

Şanlıurfa'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen kitap ve eser ele geçirildi.

41 Dakika Önce
2021-12-20 18:38:58
Şanlıurfa'da 2 milyon dolarlık tarihi eser operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, 2 milyon dolar karşılığında tarihi eser alışverişi yapılacağı bilgisi üzerine Suriye uyruklu T.E.H'nin evine operasyon düzenledi.

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Ekipler, operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen üzerinde dini yazılar ile semboller bulunan 41 sayfalık kitap ve deri üzerine işlemeli dini yazılar ile insan figürü bulunan eser ele geçirdi.

T.E.H'yi gözaltına alan ekipler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürdü. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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