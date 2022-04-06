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TIMETURK / KÜLTÜR / Sabrın sonu sertifika

Sabrın sonu sertifika

Altındağ Belediyesi 'Halı ve Kilim Dokuma Atölyesi'nden mezun olan Altındağlı kadınlar, sertifikalarına kavuştu. Atölyedeki 6 aylık eğitim programını tamamlayan kadınlar mezun oldu.

29 Dakika Önce
2022-04-06 12:03:24
Sabrın sonu sertifika

Altındağ'ın halı fabrikasında mezuniyet sevinci yaşandı. Alemdağ ve Karacaören Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde devam eden, yaşları 18-45 arasında değişen Altındağlı kadınların meslek öğrendiği "Halı ve kilim dokuma atölyesi"ne katılan ve başarıyla tamamlayan kadınlar sertifikalarını aldı. İşkur'un da desteklediği atölyelerde sabırla dokundukları halıların kazanca dönüşmesi için aylardır emek veren Altındağlı kadınların mezuniyet sevinci görülmeye değerdi.

Her ilmek bir mutluluk...

Halı ve kilim dokumanın sabır işi olduğunu söyleyen ve kursa katılan kadınları sabır ve sebatlarından dolayı tebrik eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Bu kursa katılan kadınlarımız sabrın en güzel örneğini gösterdiler. Halı ve kilim dokumak sabır ve sebat işi... Burada aylarca sabırla, ilmek ilmek, düğüm düğüm halı ve kilim dokuyorlar. Emekleri takdire şayan ve bizim için çok değerli... Hepsini tebrik ediyor, ellerine ve emeklerine sağlık diliyorum" dedi.

Maddi kazanca dönüşüyor

Kadınların, Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde edindikleri bilgi ve becerileri maddi kazanca dönüştürmesi için ne gerekiyorsa yaptıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Balcı, "Bu atölye sayesinde çok sayıda kadın ekonomik kazanç elde ediyor. Halılar üzerindeki motife, ilmek sayılarına, verilen emeğe göre fiyatlandırılıyor ve satılıyor. Geleneksel motiflerin işlendiği halılar oldukça değerli... Türkiye'nin birçok yerinden siparişler geliyor. Altındağlı kadınların iş hacmi de büyüyor, ekonomik kazançları da..." ifadelerini kullandı. .

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