Sabahattin Ali kimdir? Sabahattin Ali'nin en sevilen şiirlerinin sözleri nelerdir?

Türkiye’nin yetiştirmiş olduğu en önemli yazarlardan biri olan Sabahattin Ali yazdığı eserleri ile birçok kişi tarafından sevilerek okunan yazarlardan biridir. Birçok kişinin defalarca okuduğu romanlarının yanı sıra, şiirleriyle de oldukça popüler olan Sabahattin Ali’nin bu şiirleri türkü haline de getirilmiştir. İşte Sabahattin Ali’nin yazmış olduğu şiirler…

Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu en önemli yazarlardan biri olan Sabahattin Ali yazdığı eserleri ile birçok kişi tarafından sevilerek okunan yazarlardan biridir. Birçok kişinin defalarca okuduğu romanlarının yanı sıra, şiirleriyle de oldukça popüler olan Sabahattin Ali'nin bu şiirleri türkü haline de getirilmiştir. İşte Sabahattin Ali'nin yazmış olduğu şiirler…

Sabahattin Ali Geçmiyor Günler şiirinin sözleri

burda çiçekler açmıyor

kuşlar süzülüp uçmuyor

yıldızlar ışık saçmıyor

geçmiyor günler geçmiyor.

avluda volta vururum

kah düşünür otururum

türlü hayaller görürüm

geçmiyor günler geçmiyor.

dışarıda mevsim baharmış

gezip dolaşanlar varmış

günler su gibi akarmış

geçmiyor günler geçmiyor.

gönülde eski sevdalar

gözümde dereler bağlar

aynadan hayalin ağlar

geçmiyor günler geçmiyor.

yanımda yatan yabancı

her söz zehir gibi acı

bütün dertlerin en gücü

geçmiyor günler geçmiyor

Sabahattin Ali Çocuklar Gibi şiirinin sözleri

Bende hiç tükenmez bir hayat vardı

Kırlara yayılan ilkbahar gibi

Kalbim hiç durmadan hızla çarpardı

Göğsümün içinde ateş var gibi

Bazı nur içinde, bazı sisteyim

Bazı beni seven bir göğüsteyim

Kah el üstündeydim, kah hapisteydim

Her yere sokulan bir rüzgar gibi

Aşkım iki günlük iptilalardı

Hayatım tükenmez maceralardı

İçimde binlerce istekler vardı

Bir şair, yahut bir hükümdar gibi

Hissedince sana vurulduğumu

Anladım ne kadar yorulduğumu

Sakinleştiğimi, durulduğumu

Denize dökülen bir pınar gibi

Şimdi şiir bence senin yüzündür

Şimdi benim tahtım senin dizindir

Sevgilim, saadet ikimizindir

Göklerden gelen bir yadigar gibi

Sözün şiirlerin mükemmelidir

Senden başkasını seven delidir

Yüzün çiçeklerin en güzelidir

Gözlerin bilinmez bir diyar gibi

Başını göğsüme sakla sevgilim

Güzel saçlarında dolaşsın elim

Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim

Sevişen yaramaz çocuklar gibi

Sabahattin Ali Mahpushane Türküsü şiirinin sözleri

Başın öne eğilmesin

Aldırma gönül aldırma

Ağladığın duyulmasın

Aldırma gönül, aldırma

Dışarda deli dalgalar

Gelip duvarları yalar

Seni bu sesler oyalar

Aldırma gönül, aldırma

Görmesen bile denizi

Yukarıya çevir gözü

Deniz dibidir gökyüzü

Aldırma gönül, aldırma

Dertlerin kalkınca şaha

Bir sitem yolla Allah'a

Görecek günler var daha

Aldırma gönül, aldırma

Kurşun ata ata biter

Yollar gide gide biter

Ceza yata yata biter

Aldırma gönül, aldırma

Sabahattin Ali Kara Yazı şiirinin sözleri

geçmedi yare sözümüz

yollarda kaldı gözümüz

yere sürüldü yüzümüz

böyleymiş karayazımız.

çiçekler açılmaz oldu

pınarlar içilmez oldu

yar bize gülmez oldu

böyleymiş kara yazımız.

yalnız ona yar demiştik

onda bir şey var demiştik

o bizi anlar demiştik

böyleymiş kara yazımız.

hey gönül gene bu gece

kederim geceden yüce

gel susalım beraberce

böyleymiş kara yazımız.

Sabahattin Ali Dağlar şiirinin sözleri

Başım dağ saçlarım kardır,

Deli rügarlarım vardır,

Ovalar bana çok dardır,

Benim meskenim dağlardır.

Şehirler bana bir tuzak,

İnsan sohbetleri yasak,

Uzak olun benden, uzak,

Benim meskenim dağlardır.

Kalbime benzer taşları,

Heybetli öter kuşları,

Göğe yakındır başları;

Benim meskenim dağlardır.

Yarimi ellere verin;

Sevdamı yellere verin;

Elleri bana gönderin:

Benim meskenim dağlardır.

Bir gün kadrim bilinirse,

İsmim ağza alınırsa,

Yerim soran bulunursa:

Benim meskenim dağlardır.

Sabahattin Ali Leylim Ley şiirinin sözleri

Seher yeli dağıt beni kır beni

Götür tozlarımı burdan uzağa

Yarin çıplak ayağına sür beni

Aldım sazı çıktım gurbet görmeye

Dönüp yare geldim yüzüm sürmeye

Ne lüzum var şuna buna sormaya

Senden ayrı ne hal oldum gör beni

Ayın şavkı vurur sazım üstüne

Söz söyleyen yoktur sözüm üstüne

Gel ey hilal kaşlım dizim üstüne

Ay bir yandan sen bir yandan sar beni

Yedi yıldır uğramadım yurduma

Dert ortağı aramadım derdime

Geleceksen bir gün düşüp ardıma

Kula değil yüreğine sor beni

Sabahattin Ali'nin hayat hikayesi

Sabahattin Ali 25 Şubat 1907'de şu an Bulgaristan sınırlarında bulunan Eğridere'de dünyaya gözlerini açtı. 2 Nisan 1948 yılında henüz 41 yaşındayken Kırklareli'nde hayata gözlerini yumdu. Birçok kült esere sahip olan bir yazar ve şair olan Sabahattin Ali, yaşadığı dönemde Türk Edebiyatı'nın önemli figürlerinden biri olmuştur. Toplumcu gerçekçi bir anlayışla eserlerini ortaya koyan Sabahattin Ali, yaşamını kaynak olarak kullanmıştır. Özellikle öykü türünde eserler yazan Sabahattin Ali, daha çok romanları ile ön plana çıkmıştır. Romanlarında yapmış olduğu detaylı tasvirler ile aşk ve sevgi konularını işlemiştir. Bu vasıtayla, okuyucularının zihninde kavramların canlanmasını sağlamıştır. Ayrıca Sabahattin Ali, eserlerinde dönemin siyasi atmosferine de değinmiş ve toplumun içinde bulunduğu durumu eleştirmiştir.

Sabahattin Ali 1907 yılında Eğridere'de doğduktan sonra, hayatının belli bir dönemini burada geçirmiştir. Daha sonra Balıkesir'e taşınan Sabahattin Ali, şiir ve öykü yazımına burada başlamıştır. Daha sonra İstanbul'a taşınan Sabahattin Ali, yazdığı şiirlerini ilk kez o dönem öğretmeni olan Ali Canip Yöntem vasıtasıyla Akbaba ve Çağlayan dergilerinde yazmıştır.

Öğrenimini tamamladıktan sonra ilk olarak Anadolu'da öğretmenlik yapmaya başlayan Sabahattin Ali, daha sonra devlet tarafından Almanya'ya gönderilmiştir. Burada dil eğitimi alan Sabahattin Ali, Türkiye'ye dönerek Almanca öğretmenliği yapmaya başlamıştır. Öğretmenliği esnasında komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Sabahattin Ali, daha sonra serbest bırakılmıştır. Fakat tekrardan devlet yöneticilerine yönelttiği eleştirilerden dolayı tutuklanmıştır.

Bu sebepten ötürü mesleğinden ihraç edilen ve işine dönmesi yasaklanan Sabahattin Ali, mesleğine geri dönebilmek için Atatürk hakkında bir şiir yazdı. Bu şiiri vasıtasıyla tekrardan devlet tarafından mesleğine geri iade edildi. Bunun yanı sıra kendisi hakkında ortaya çıkan sosyalist algısını yıkmak için o dönem Esirler adını verdiği bir oyun yazarak bu algıdan kurtulmaya çalıştı.

40'lı yaşlarına gelirken hayatı oldukça gerilim dolu olan Sabahattin Ali, özellikle Milliyetçi-Turancı kesim ile çeşitli problemler yaşadı. O dönem Turancı-Türkçü yazarlardan biri olan Nihal Atsız ile tartışmalar yaşamıştır. Bu tartışmalar özellikle Irkçılık-Turancılık nezdinde kendini göstermiştir.

Ayrıca hayatının son dönemlerinde Aziz Nesin ile birlikte çıkarmaya başladığı Markopaşa dergisinde Türk siyasilere yönelik ağır eleştirilerde bulunması sebebiyle hakkında birçok dava açılmıştır. Kendisine yönelik baskılar ve eleştiriler sebebiyle o dönem ülkeden ayrılmak isteyen Sabahattin Ali, Edirne üzerinden Bulgaristan'a geçmek istemiştir. Bulgaristan'a geçme esnasında kendisine rehberlik eden Ali Ertekin tarafından 2 Nisan 1948 yılında henüz 41 yaşındayken öldürülmüştür. Ali Ertekin'in Sabahattin Ali'yi öldürme sebebi milliyetçi temellidir.

Özellikle Amerikan ve İngiliz emperyalizmine karşı olan Sabahattin Ali, görüşlerini şöyle dile getirmiştir: “ Biz istiyoruz ki, bu memlekette yapılan her iş, üç beş kişinin çıkarına değil, bu toprakları dolduran milyonların yararına olsun. (...) Biz istiyoruz ki, bu topraklar ve onun üzerinde yaşayan insanlar, hiçbir yabancı devletin oyuncağı olmasın. (...) Dünya işlerinde politikamız, şunun bunun kölesi gibi peşinden gidilerek değil, bu milletin selametini en iyi sağlatacak yolları müstakil olarak seçmek şeklinde kendini göstersin”

Sabahattin Ali'nin eserleri

Öyküler

Değirmen, 1935

Kağnı, 1936

Ses, 1937

Yeni Dünya, 1943

Sırça Köşk, 1947

Romanlar

Kuyucaklı Yusuf, 1937

İçimizdeki Şeytan, 1940

Kürk Mantolu Madonna, 1943

Şiirler

Dağlar ve Rüzgar, 1934

Kurbağanın Serenadı, 1937

Öteki Şiirler, 1937

Oyun

Esirler, 1936

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.