Rus ustaların modern resimleri sergileniyor

Sergi, eski Rus ustaların 16 eserinin yanı sıra empresyonist ve modern resimleri sergileyecek.

Sotheby's tarafından Rusya'da düzenlenen ve 23 Eylül - 1 Ekim tarihleri ​​arasında özel koleksiyonlardan Rus ve Batı sanat eserlerinin yer alacağı ilk satış sergisine ev sahipliği yapacak. Organizatörler Salı günü TASS'a verdiği demeçte, etkinliğin In Artibus vakıf salonlarında gerçekleştirileceğini söyledi.



Sotheby's Rusya Direktörü Irina Stepanova, "Bu sonbahar, Sotheby's Moskova'da ilk sergi satışını gerçekleştiriyor. Hiçbir müzayede evi Rusya'nın başkentinde böyle bir şey yapmadı." dedi.

Sergi, eski Rus ustaların 16 eserinin yanı sıra empresyonist ve modern resimleri sergileyecek. Tüm sanat eserleri özel olarak satın alınabilecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.