Önce Rus, daha sonra da dünya edebiyatına damgasını vurmuş bazı isimler okul hayatında hiç de başarılı değildi. İşte Rus edebiyatının en meşhur tembelleri, çift dikişçileri ve okuldan atılanları.

Önce Rus, daha sonra da dünya edebiyatına damgasını vurmuş bazı isimler okul hayatında hiç de başarılı değildi. İşte Rus edebiyatının en meşhur tembelleri, çift dikişçileri ve okuldan atılanları.

Aleksandr Puşkin. Dönemin en prestijli okulu İmparatorluk Lisesi'nde eğitim alan Puşkin, yalnızca iki derste pekiyi alabilmişti: Rus şiiri ve Fransız retoriği. Buna karşın matematikten sürekli zayıf getiren geleceğin şairi, Latince ve politik ekonomi derslerinden de ölesiye sıkılıyordu.





Nikolay Gogol. Okul yıllarında hiç ışık vermeyen bir başka edebiyat dehası da Gogol idi. Resim, edebiyat ve tiyatro derslerinden büyük keyif alan Gogol, diğer dersler söz konusu olduğunda okulda "tembel bir öğrenci" olarak ün yapmıştı. En çok zorlandığı dersler yabancı dil dersleriydi. Bir öğretmeni Gogol'ün mezun olduğu sırada herhangi bir yabancı dilde tek bir fiili bile doğru dürüst çekemediğini hatırlayacaktır.

Anton Çehov. Rus edebiyatının en ünlü doktoru orta okul yıllarında iki kere sınıfta kalmıştı. Yunanca dersinden sürekli zayıf getiren Çehov'un edebiyat derslerinden bir kere bile pekiyi alamamış olmaması ayrıca dikkat çekici. Gogol gibi yabancı dil derslerinde zorlanan Çehov din derslerinde ise aksine başarı göstermiş, bu nedenle okuldaki adı Sofu Anton'a çıkmıştı.





Anna Ahmatova. Bir asır önce Puşkin'in okuduğu Tsarskoye Selo Gimnazyumu'nun kızlar bölümünde eğitim alan Ahmatova, okul yıllarında son derece sıradan bir öğrenci olduğunu anlatıyor. Ahmatova buna karşın tam bir kitap kurduydu. İlk şiirini de 11 yaşında yazacaktır.





Marina Tsvetayeva. Ailesinin seyahatleri nedeniyle sık sık okul değiştiren geleceğin şairi isyankar bir öğrenci olmasıyla biliniyor. Davranışlarını değiştirmesi istendiğinde okul müdürünün yüzüne karşı "Leopar beneklerini değiştiremez" diyecek kadar cesur olan Tsvetayeva iki kere okuldan atılmış.

Kaynak: Türkrus

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