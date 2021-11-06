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Rumeli müziğinin usta sesi Ramazan Günay sahnede hayatını kaybetti
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TIMETURK / KÜLTÜR / Rumeli müziğinin usta sesi Ramazan Günay sahnede hayatını kaybetti

Rumeli müziğinin usta sesi Ramazan Günay sahnede hayatını kaybetti

Rumeli müziğinin sevilen isimlerinden Ramazan Günay, Zeytinburnu'nda çıktığı sahnede kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan 71 yaşındaki Günay hayatını kaybetti.

2 Saat Önce
2021-11-06 13:59:50
Rumeli müziğinin usta sesi Ramazan Günay sahnede hayatını kaybetti

Zeytinburnu Belediyesi'nin 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlediği '17. Yöresel Günler' etkinliğinin 7. gününde Zeytinburnu Tüm Rumeli Türkleri Dayanışma Derneği sahne aldı.

Yöresel ikramların ardından konser alanındaki sahneye Rumeli'nin sevilen şarkıcılarından Arif Şentürk ve Ramazan Günay birlikte el ele çıktı. İki sanatçı 'Aman doktor' türküsünü söyledikleri sırada sanatçı Ramazan Günay bir anda yere yığıldı.

Uzun süre kendisine kalp masajı yapılan Günay daha sonra hastaneye kaldırıldı. 71 yaşındaki sanatçı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Vefat haberinin 15 Temmuz Meydanına ulaşmasının ardından Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un talimatıyla gece iptal edildi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Çok güzel bir geceyi birlikte yaşıyorduk. Gecede adeta izdiham, Sahnede iki usta vardı. Türkleriyle bizleri Rumeliye Balkanlara götürüyorlardı. Biranda sahne buz kesti. Ramazan Ağabeyimiz kalp krizi geçidi. Tüm müdahalelere rağmen Ramazan Ağabeyimiz kurtarılmadı. Çok üzgünüm mekanı cennet olsun. Sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

55 yıllık müzik hayatına yüzlerce türkü sığdıran Ramazan Günay, TV kanallarında program yapıyordu. Günay'ın cenazesi Küçükçekmece Sultan Murat Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Kanarya Mezarlığı'na defnedilecek.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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