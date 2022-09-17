Rothschild'e aitken Nazilerin el koyduğu Türk miğferi

ABD'nin New York kentinde, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazilerin yağmaladığı ve günümüzde müzelerde sergilenen sanat eserlerin tarihi hakkında bilgi vermek yasayla zorunlu hale getirildi.

New York Valisi Kathy Hochul, ağustos ayında müzelerin 1933'ten 1945'e kadar Naziler tarafından yağmalanan parçaları tanımlayan işaretler koymasını gerektiren bir yasayı imzaladı.

Kentteki Metropolitan Sanat Müzesi, koleksiyonundaki 53 eserin Nazi döneminde baskı altında ele geçirildiğini veya satıldığını tespit ettiğini duyurdu. O eserler arasında bir Türk miğferi de var.

New York'taki müzede bulunan ve o dönem Baron Alphonse Mayer Rothschild'e ait olan esere 1938'de Naziler tarafından el konuldu.

Bir zamanlar yağmalanmış olduklarına dair işaret eklenecek 53 parça arasındaki eser 15. yüzyılın sonlarına ait. 1949'da Rothschild'in dul eşine iade edildi ve 1950'de müzeye satıldı.

Şu anda sergilenen kaç sanat eserinin "Nazi ganimeti" olarak etiketleneceği belli değil. Ayrıca karmaşık bir tarihe sahip bazı sanat eserleri üzerinde anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Picasso'nun tartışmalı tablosu

Metropolitan Sanat Müzesi, 1952'de hediye olarak aldığı "Aktör" adlı bir Picasso tablosuna böyle bir işaret koyma niyetinde olmadığını kaydetti.

Müzenin koleksiyonlar ve yönetimden sorumlu müdür yardımcısı Andrea Bayer, halkın hala onların tarihini bilmesi gerektiğini söyledi.

New York yasaları, müzelerin Nazi döneminde çalındığına inanılan eserleri dünyanın en büyük çalıntı sanat veri tabanı olan Art Loss Register'a bildirmelerini şart koşuyor.

2016'da kabul edilen bir ABD yasası, Holokost döneminin kurbanlarına ve onların mirasçılarına Naziler tarafından alınan sanat eserlerini kurtarmak için bir fırsat sunuyor. Claims Conference araştırma direktörü Wesley Fisher, “Bu yasa, insanların talepte bulunmalarını ve dava açmalarını mümkün kılan şeyleri yasal olarak yaptı” dedi.

Yasayı destekleyen New York Senatörü Anna M. Kaplan, yeni yasanın kısmen Holokost'a aşina olmayan genç insanları eğitmekle ilgili olduğunu söyledi.

Uzmanlara göre, savaş öncesinde ve sırasında Yahudilerden en az 600 bin sanat eseri yağmalandı.

ABD ve Avrupa'daki birçok müze, yüzyıllar boyunca sömürgecilik sırasında Asya, Afrika ve diğer yerlerden yağmalanan çok sayıda nesneye ev sahipliği yapıyor.

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