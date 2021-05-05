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Roman ve oyun yazarı Emine Işınsu Öksüz vefat etti

Türk edebiyatının önemli kalemlerinden, roman ve oyun yazarı Emine Işınsu Öksüz, hayatını kaybetti.

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05.05.2021 16:20:13
Roman ve oyun yazarı Emine Işınsu Öksüz vefat etti

Eşi olan yazar Prof. Dr. İskender Öksüz, 83 yaşındaki usta kalemin vefatına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Az önce eşim Emine Işınsu'yu kaybettim." ifadesini kullandı.

Aralarında "Sancı", "Çiçekler Büyür", "Azap Toprakları" ve "Ak Topraklar"ın bulunduğu 20'yi aşkın eserin sahibi olan Emine Işınsu Öksüz, 17 Mayıs 1938'de Kars'ta dünyaya geldi.

Cumhuriyet döneminin tanınmış şair ve yazarı Halide Nusret Zorlutuna ile Tümgeneral Aziz Vecihi Zorlutuna'nın kızı olan yazar, annesinden dolaylı sürekli edebiyattan söz edilen ve şiir okunan bir çevrede, babasının görevlerinden dolayı da Sarıkamış, Şanlıurfa ve Karaman gibi yurdun çeşitli yerlerinde yaşayarak büyüdü.

Öksüz, annesiyle çıkardıkları "Ayşe Dergisi" ile başlayan dergi yayıncılığın ardından ilk şiir kitabını henüz 17 yaşındayken "İki Nokta" adıyla çıkardı.

"Küçük Dünya" adlı kitabından sonra da 1960'lı yıllarda yoğun bir şekilde roman yazmaya yönelen usta kalem, fikir ve sanat dergisi "Töre"yi 1971-1981 yılları arasında çıkardı.

"Bir Yürek Satıldı" (1967), "Bir Milyon İğne" (1967) ve "Adsız Kahramanlar" (1975) oyunlarını da kaleme alan Öksüz'ün TRT'de radyofonik oyun olarak yayınlanan "Bir Yürek Satıldı" eseri ile "Küçük Dünya" romanı televizyon dizisi olarak TRT'de izleyicilerle buluştu.

Birçok dergi ve gazetede de yazıları yayımlanan Öksüz'ün Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere Türk Edebiyatı Vakfı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Türkiye Milli Kültür Vakfı ve Türkiye Yazarlar Birliği gibi birçok kurumdan ödülü bulunuyor.

Emine Işınsu Öksüz'ün cenazesi, yarın Hacı Bayram Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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