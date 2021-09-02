Ray Bradburry'den yazar olmak isteyenlere 12 tavsiye

Korku ve bilimkurgu tarzlarında yazan ünlü Amerikalı yazar Ray Bradburry, yazar olmak isteyenlere 12 tavsiyede bulundu. İşte o tavsiyeler:

Yazmaya roman yazarak başlamayın. Çok uzun sürüyor. Yazı serüveninize "yazabildiğiniz kadar öykü" yazarak başlayın, haftada bir öykü çıkarmaya bakın. Bu çalışmayı 1 yıl uygulayın. Yıl sonunda elinizde olacak 52 öykünün hepsinin kötü olmasına imkân yok. (Bradburry ilk romanı Fahrenheit 451'i 30 yaşında yazdı)

Seversiniz ama sevdiğiniz yazar olamazsınız. Şunu aklınızdan çıkarmayın: Bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde, her şekilde, sevdiğiniz yazarları taklit edeceksiniz. Taklit ettiğiniz şeyin farkına varın. (Bradburry, başta H.G. Wells, Jules Verne, Arthur Conan Doyle ve L. Frank Baum olmak üzere pek çok yazarı taklit etti.)

"Kaliteli" öyküleri iyi inceleyin. Bradburry'nin öneri listesini Roald Dahl, Guy de Maupassant ve daha az bilindik Nigel Keale ile John Collier oluşturuyor. Bradburry'nin içinde "metafor" olmayan hikâyelerden pek hazzettiği söylenemez.

Kafanızı doldurun. Entellektüelligin kiremitleri olan metaforları geliştirmek için Bradburry yatmadan önce şunların okunmasını öneriyor: bir kısa hikâye, bir şiir (Pope, Shakespeare, Frost olabilir) ve bir de makale. Makalelerin konularını arkeoloji, hayvanbilimi, biyoloji, felsefe, politika, edebiyat gibi çeşitli alanlar oluşturmalı. "Bin gecenin sonunda," diyor Bradburry, "Tanrım, kafanız balon gibi şişmiş olacak."

Yapabileceğinize inancı olmayan arkadaşlardan kurtulun. Yazma isteğinizi alaya mı alıyorlar? Atın gitsin.

Kütüphanede yaşayın. Bilgisaylarda yaşamayın.

Filmleri sevin. Özellikle de eskileri.

Keyifle yazın. Bradburry'e göre yazmak "ciddi bir iş" değil. Eğer yazdığınız hikâye "iş" gibi geliyorsa atın gitsin, öyle gelmeyen yeni bir hikâyeye başlayın. Bradburry, "Benim aldığım keyfi kıskanmanızı istiyorum" diyor.

Para kazanmayı unutun.

Sevdiğiniz ve nefret ettiğiniz onar şeyi sıralayın. Sonra da sevdikleriniz hakkında yazarken nefret ettiklerinizi de yazarak yok edin. Korkularınıza da aynısını uygulayın.

Aklınıza gelen eski şeyleri direkt yazın. Bradburry, yaratım esnasında yaşanacak tıkanışlarda çare olarak "kelime çağrışımı"nı öğreniyor.

Unutmayın, yazarken sizin aradığınız tek şey birinin size gelip de, "İyi ki yazıyorsun, yazılarınızı seviyorum" demesi.

Kaynak: oggito.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.