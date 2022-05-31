DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

16,4341 ₺

EURO

17,6395 ₺

ALTIN

968,93 ₺

BİST

2.547,09 ₺

TIMETURK / KÜLTÜR / 'Rafadan Tayfa' Almanya'da

'Rafadan Tayfa' Almanya'da

TRT Çocuk Kanalı'nın sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa'nın karakterleri, Almanya'nın Duisburg kentinde tiyatro gösterisi yaptı.

1 Saat Önce
2022-05-31 22:15:19
'Rafadan Tayfa' Almanya'da

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın organize ettiği tiyatro gösterisi, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı Duisburg Merkez Camii'nde gerçekleştirildi.

rafadan-tayfa-karakterleri-almanyada-aa-1849424_2

İki seans sunulan ücretsiz tiyatro gösterisinde çocuklar, Rafadan Tayfa'nın sevilen kahramanlarını ilgiyle izledi, şarkılara eşlik etti. Gösteriye gelen çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Avrupa turnesi sürecek

07_2022_01_Mayis_11_20220531_2_53764354_77583808

Rafadan Tayfa kahramanları, Avrupa turnesi kapsamında, 4 Haziran'da Norveç'in Drammen, 5 Haziran'da İsveç'in Stokholm, 6 Haziran'da İsveç'in Malmö, 7 Haziran'da Danimarka'nın Kopenhag, 8 Haziran'da ise Danimarka'nın Fredericia şehrinde sahne alacak. AA

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş