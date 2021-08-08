Peru'daki İnka antik şehri hakkında ilginç iddia

ABD'li bilim insanları UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Peru'daki gizemli İnka antik şehri Machu Picchu'nun düşünülenden çok daha önce inşa edildiğini ortaya koydu.

ABD'li bilim insanları UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Peru'daki Machu Picchu'nun düşünülenden çok daha önce inşa edildiğini ortaya koydu.

Yeni keşfin, bir zamanlar Amerika kıtasının en büyük gücü olan İnka medeniyetinin daha doğru ve tarafsız bir şekilde anlaşılmasını sağlayacağını söyleyen araştırmacılar, önceki tarihi kayıtların İspanyol kaşifler tarafından tutulduğunu ve güvenilir olmadığını söyledi.

ABD'de yer alan Yale Üniversitesi'nden araştırmacıların yeni bulgularına göre Machu Picchu, MS. 1420 ve 1430 arasında inşa edildi.

Antropoloji profesörü Richard Burger liderliğindeki araştırma ekibi, Machu Picchu'yu inşa eden imparator Pachacuti'nin iktidara beklenenden daha erken çıktığını ortaya çıkardı.

Bu durum, Pachacuti'nin fetihlerinin daha erken gerçekleştiği anlamına geliyor ve İnka İmparatorluğu'nun Kristof Kolomb öncesi Amerika'da nasıl en büyük güç hale geldiğini açıklamaya yardımcı oluyor.

Bilim insanları daha önceleri tarihi belgelere dayanarak, Machu Picchu'nun 1440, hatta 1450'den sonra inşa edildiği düşünüyordu. Ancak Burger ve ekibi, daha doğru bir tarihlendirme yapabilmek için hızlandırıcı kütle spektrometrisi (AMS) adı verilen bir yöntemi kullandı.

Az miktarda organik materyal üzerinde üzerinde epey doğru sonuçlar veren AMS yöntemiyle ekip, 1912 yılında yapılan kazılar sırasında Machu Picchu'daki mezarlıklardan çıkarılan 26 kişiyi inceledi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Burger, "Araştırmamız, Machu Picchu'nun kuruluşu ve işgalinin uzunluğu hakkında bir tahmin sağlayan ve bilimsel kanıtlara dayanan ilk çalışmadır" dedi.

Bununla birlikte Burger, tarihsel kayıtların, bölgeyi ele geçiren İspanyollar tarafından yazıldığını ve yeterince güvenilir olmadığını vurguladı.

Antiquity adlı hakemli bilimsel dergide yayımlanan araştırmanın başyazarı olan Burger, "Machu Picchu dünyanın en ünlü arkeolojik alanları arasında yer alıyor" dedi ve ekledi:

Ancak şimdiye kadar tahminler, İspanyollar tarafından İspanyol fethini takip eden dönemde yazılan çelişkili tarihsel hesaplara dayanıyordu.

Machu Picchu hakkında

And Dağları'nın zirvesinde, 2 bin 430 metre yükseklikte, Urubamba Vadisi üzerinde kurulmuş olan Machu Picchu, İnkalı bir hükümdar olan Pachacutec Yupanqui tarafından inşa edildi. İspanyol istilacılar 1532 yılında buraları işgal ederken sık dağlar arasında kalmış bu şehir, istilacılar tarafından hemen fark edilmedi ve bu sayede zarar görmeden günümüze kadar kaldı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi ve Dünyanın Yeni Yedi Harikası arasında yer alan Machu Picchu'nun sazdan çatıları çoktan gitmiş olmasına rağmen granit duvarları iyi durumda kalan yaklaşık 200 taş yapıdan oluşuyor. Bunlar arasında bir tören hamamı, tapınaklar, tahıl ambarları ve su kemerleri yer alıyor. Cenaze Kayasının Bekçisinin Kulübesi olarak bilinen birinin ise ölü aristokratları mumyalamak için kullanıldığı düşünülüyor.

Kaynaklar: Independent Türkçe, NTV, Livescience

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