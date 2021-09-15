Özercan Hatı: Pandemi döneminde SosyalMedya sahnemiz oldu!

2018 yılında Kütahya’da kurulan ve oynadıkları doğaçlama oyunlar ile yazdıkları yaratıcı oyunlarla izleyenlerini yüz binlerce farklı dünyalara götüren ve adından sıkça söz ettiren ekip Noviembre, doğaçlama tiyatronun yeni seslerinden biri olmayı başardı.

Doğaçlama tiyatronun yanı sıra kendi yazdıkları çarpıcı oyunları da sahneye taşıma kararı almış ve daha ilk gösteriden itibaren adından hızlıca söz ettirmeye başlayan grup tüm doğaçlama gösterilerinde interaktif bir yol izleyip seyirciyi de oyunlarına anlık bir şekilde dahil edip büyük beğeni topladı.

Konu hakkında kısa bir açıklamada bulunan Noviembre doğaçlama tiyatrosu oyuncularından Özercan Hatı “oyunlarımızın yönetmenliğini Zeynep Durgun yaptığı gibi aynı zamanda grubumuzu da kuran kişidir. Biz bu işe ticari amaçla girmedik, bizimkisi bir gönül ilişkisi gibi. Tiyatro aşığı insanların bir araya gelmesi ile kurulan bir ekibiz” dedi.

Özercan Hatı Kimdir?

Özercan Hatı 20 Eylül 1999 yılında Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dünya'ya geldi. Çocukluk yıllarında başlayan tiyatro ilgisi onun küçük yaşta sahne ile tanışmasını sağladı. Daha ilkokul yıllarında ilk tiyatro sahnesini alan Özercan Lise dönemine kadar birçok çocuk oyunlarında oynadı. Lise döneminin başlangıç yılında Bursa Şehir Tiyatro'sunda oyunculuk eğitimini aldı.

Oynadığı Dizi Filmler



Oynadığı ilk ‘'Bamsı Beyrek'' tiyatro oyunu ile sahnenin tozunu alarak dikkatleri üzerine çekti. Bu oyun Bursa Adile Naşit Şehir Tiyatrosu'nda sergilendi. Daha sonra başarıya giden uzun başlangıcından sonran birçok önemli projede rol aldı. Genç tiyatro oyuncusu şuan Noviembre Doğaçlama Tiyatrosunda oyunculuk yapmaktadır. Özercan Hatı 22 yaşında olmasına rağmen 1.90 boyu ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Özercan Hatı oynadığı birçok tiyatro oyununda başarılı olarak izleyicinin beğenisini kazandı. Genç yaşında gösterdiği performans onun başarıya doğru götürmeye başladı. Yaşının verdiği dinamiklik sayesinde birçok önemli projede yer aldı. Bu projeler Türk tarihinin gelmiş geçmiş en önemli Tiyatro, Dizi ve Sinema projeleri olarak biliniyor.

-2018 Arif V2016

-2018 Can Feda

-2015 Delibal

-2014 Bir küçük eylül meselesi

-2013 Medcezir dizisi

Genç oyuncu bu tarihlerde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Farah Zeynep Abdullah, Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin ve Burak Özçivit gibi önemli sanatçılarla aynı sahneyi paylaştı.

Oynadığı Tiyatrolar;

-2014-2016 Birçok okulda Tiyatro gösterisi, Sokak sanatları

-2016-2019 Bursa Şehir Tiyatrolarında Bamsı Beyrek ve güldüren Skeçler

-2019 yılında Noviembre Doğaçlama 7 Ölümcül Günah Dracula

Bu tarihlerdeTiyatro projelerinde yer aldı.

Sosyal Medyada Dikkatler Üzerine Topladı

Özercan Hatı 2013'den bu yana sosyal medyada aktif paylaşımlar yapıyor. Özellikle İnstagram'da soru çıkartmalarında çok fazla soru almasıyla dikkat çekiyor. Sosyal medya'da bu kadar kalabalık bir kitleye sahip olmasının nedenleri arasında Türkiye'de yapılan Tiyatro festivallerde sahne almasına bağlıyor. Oynadığı tiyatro ve sinema filmlerinde başarılı olan Özercan Hatıİnstagram hesabını aktif olarak kullanan oyunculardan.

Yaptığı Mizah dolu paylaşımlarla çok fazla konuşulan oyuncuCovid-19 pandemi'nin olmasından dolayı uzun bir dönem tiyatro sahnelerinden uzak kaldı. Bu dönemde üretkenliğini YouTube platformunda göstermek istedi. YouTube kanalında paylaştığı ilginç videolar ile çok fazla izlendi. Komik videolar yaparak gündemde kalmayı başaran başarılı oyuncu ülkemizde Pandeminin azalması ile yeni projelerde bulunacağını belirtti. Özellikle Şehir tiyatrolarında sahnelerde olacağını belirten oyuncu birçok festivalde sahnede olmaya hazırlanıyor. Verdiği demeçte uzun bir dönem oyunculuktan hem tiyatro sahnesinde hem de televizyonlardan uzak kaldım. Tiyatro sahnelerine hızlı geri dönüş yapacağını belirten oyuncu çok heyecanlı olduğunu belirtti. Sinema ve dizi projeleri için tekliflere de açık olduğunu da belirtti. Sosyal medya'da paylaşımları ile dikkatleri üzerine toplayan oyuncu oldukça eğlenceli ve mizahı yüksek paylaşımlar yapıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.