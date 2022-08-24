Oyuncu Ali Güney hayatını kaybetti

Yeşilçam'da 'Bin Defa Ölürüm', 'Kanun Kanundur' ve 'Bir Pazar Günü' filmlerinin yanı sıra 'Geniş Aile', 'Leyla ile Mecnun' ve 'Arka Sokaklar' gibi televizyon dizilerinde oynayan Ali Güney, hayatını kaybetti.