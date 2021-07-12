Osmanlı arşivinin kayıp belgeleri çöpten çıktı iddiası

Kadıköy'de, polisin operasyon düzenlediği sahafın sahibi L.S. ele geçirilen Osmanlı arşivlerinin kayıp 12 'Kadı Hücceti'ni Kastamonu'da çöpte bulduğunu 25 yıl boyunca muhafaza ettiğini iddia etti.

CUMHURBAŞKANLIĞI İHBAR ETTİ

DHA'nın edindiği bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı'nın ihbarı üzerine İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri L.S. isimli sahafın Kadıköy Caferağa'daki işyerine operasyon düzenledi.

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 12 adet Kadı Hücceti bu sahaf dükkanında ele geçirildi. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri tarafından aranan tarihi belgelerin, Kastamonu Vilayeti Cide Kazasında görevli Kadılar tarafından görülen davalara ait kararlara ait olduğu, "Kadı Sicili/Şeriye" olarak adlandırıldığı bildirildi.

OSMANLI ARŞİVİNİN KAYIP BELGELERİ 25 YILDIR BENDE

L.S. ifadesinde belgeleri çalmadığını, Kastamonu'da bir çöp kutusunun içinde bulduğunu ileri sürdü. Bu tarihi belgeleri satmadığını, 25 yıl boyunca muhafaza ettiğini savunan L.S., neden yetkililere bilgi vermediği konusunda ise herhangi bir bilgi vermedi.

Eserlerin önemli ve değerli tarihi belgeler olduğunu fark edince saklamaya karar verdiğini belirtti. L.S., emniyetteki ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.