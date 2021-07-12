DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Evinin elektriğini kendi yaptığı rüzgar türbiniyle üretiyor
Akşener: Türkiye’nin önünü tıkayacak bir şahıs olmayacağım
2021-2022 sezonu futbol hakemleri açıklandı
Ankara'ya dev mobilyacılar sitesi
Uzman çavuş, kız arkadaşını öldürüp intihar etti
FETÖ’cü Orhan İnandı itiraf etti
50 milyon çiftçinin kayıtları Bill Gates'e verildi!
Ayaklanma yağmaya dönüştü, ordu müdahaleye hazırlanıyor
Serkan Tanyildizi: Yaptığı Açıklamalar ve Sosyal Medya Paylaşımlarıyla Gündeme Gelmeye Devam Ediyor
Nakil kollarını 48 saat sonra gördü
ANALİZ: Taliban’ın Rusya-Hindistan-İran üçgeni
Biontech yeni aşısı ne zaman çıkacak?
Konya Ovası'nda plaj keyfi
Altın fiyatlarında '1900 dolar' senaryosu
Kombi su basıncı neden düşer? Kombi su basıncı nasıl yükseltilir?

TIMETURK / KÜLTÜR / Osmanlı arşivinin kayıp belgeleri çöpten çıktı iddiası

Osmanlı arşivinin kayıp belgeleri çöpten çıktı iddiası

Kadıköy'de, polisin operasyon düzenlediği sahafın sahibi L.S. ele geçirilen Osmanlı arşivlerinin kayıp 12 'Kadı Hücceti'ni Kastamonu'da çöpte bulduğunu 25 yıl boyunca muhafaza ettiğini iddia etti.

3 Saat Önce
2021-07-12 13:23:00
Osmanlı arşivinin kayıp belgeleri çöpten çıktı iddiası

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

CUMHURBAŞKANLIĞI İHBAR ETTİ

DHA'nın edindiği bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı'nın ihbarı üzerine İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri L.S. isimli sahafın Kadıköy Caferağa'daki işyerine operasyon düzenledi.

1207202112452459578432863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 12 adet Kadı Hücceti bu sahaf dükkanında ele geçirildi. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri tarafından aranan tarihi belgelerin, Kastamonu Vilayeti Cide Kazasında görevli Kadılar tarafından görülen davalara ait kararlara ait olduğu, "Kadı Sicili/Şeriye" olarak adlandırıldığı bildirildi.

120720211246055953421

OSMANLI ARŞİVİNİN KAYIP BELGELERİ 25 YILDIR BENDE

L.S. ifadesinde belgeleri çalmadığını, Kastamonu'da bir çöp kutusunun içinde bulduğunu ileri sürdü. Bu tarihi belgeleri satmadığını, 25 yıl boyunca muhafaza ettiğini savunan L.S., neden yetkililere bilgi vermediği konusunda ise herhangi bir bilgi vermedi.

120720211245495958397

Eserlerin önemli ve değerli tarihi belgeler olduğunu fark edince saklamaya karar verdiğini belirtti. L.S., emniyetteki ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH