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Oscar oylamasına nasıl katılabilirsiniz?

2022 Oscar Ödülleri'nde ilk kez izleyicilerin oylarıyla belirlenecek iki kategoride ödül verilecek. İşte oylamaya katılma yolları...

1 Saat Önce
2022-02-21 11:07:30
Oscar oylamasına nasıl katılabilirsiniz?

Oscar Ödülleri'ni veren Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, hem pandemi sonrası dönemin ilk töreni için hem de daha önceden kaybettiği kitleyi yeniden yakalamak için 94. Akademi Ödülleri'ne yeni bir kategoriyi dahil ediyor.

2022 Oscar Ödülleri'nde ilk kez seyircilerin oylamasıyla belirlenecek iki kategoride Oscar ödülü verilecek. Akademi'nin bu kararı, seyirciler tarafından beğenilen 'Spider-Man: No Way Home' ve 'House of Gucci' gibi filmlerin Oscar yarışına dahil edilmemesinden doğan tepkiye karşı aldığı tahmin ediliyor. Ayrıca son yıllarda reytingleri düşen Oscar Ödül Töreni'ni hareketlendirme çabası olarak da değerlendiriliyor.

Peki seyirci ödülleri hangi kategorilerde verilecek ve oylamaya nasıl katılabilirsiniz?

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'OSCARS CHEER MOMENT' ÖDÜLÜ

Seyircilerin oylarıyla belirlenecek ilk ödül kategorisi, seyircileri en çok neşelendiren film sahnesini belirleyecek. Bu kategoride oy kullanmak için Twitter üzerinden sizi en çok neşelendiren ve heyecanlandıran sahneyi paylaşarak ve #OscarsCheerMoment etiketini kullanarak oy verebilirsiniz.

Oylamaya katılmanın ikinci yolu ise "OscarsFanFavorite.com" adresine gitmek ve filmin adını, oylamak istediğiniz sahneyi ve neden bu sahneyi seçtiğinizi yazarak oy kullanmak. Ancak bu seçenek Türkiye'den oy kullanacak kişiler için geçerli değil.

Bu kategorinin oylamaları 20 Şubat Pazar (dün) günü son buldu.

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'OSCARS FAN FAVORITE' ÖDÜLÜ

Seyircilerin 2021'in en iyi filmini belirleyeceği bu kategori için de benzer şekilde oy kullanılıyor. Twitter üzerinden #OscarsFanFavorite ve #Sweepstakes etiketleriyle birlikte 2021 yılında en beğendiğiniz filmi paylaşarak oylamaya katılabilirsiniz. Günde en fazla 20 kez oy kullanılabilecek bu kategoride oylamalar 3 Mart'a kadar sürecek.

Kazanan filmi öneren kullanıcılar arasında yapılacak çekilişle birlikte, üç kullanıcı gelecek yılki törene davet edilecek.

Kaynak: ntv.com.tr

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