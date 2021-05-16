Oscar da nereden çıktı!

Ödülle özdeşleşen heykelciğin ismi nereden geliyor. Peki bu ödülün en genç ve en yaşlı sahibi kim ve kim en çok kazandı?

Akademi Ödülleri adıyla da tanımlanan Oscar ödülleri, film endüstrisindeki sanatsal ve teknik başarılara verilen ödüller. Bu ödüller, Kaliforniya merkezli Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından yılda bir kez verilmektedir.Ödül olarak sunulan küçük heykel "Oscar" olarak adlandırılıyor. Heykelcik, art deco üslubunda tasvir edilmiş bir şövalyedir.

İsim babası kim?

Oscar Heykelciği ile ilgili muhtelif iddialar var...Bir söylentiye göre Bette Davis'in heykelciği ilk kocası Harmon Oscar Nelson ile özdeşleştirmesiyle birlikte; başka bir söylentiye göre Akademi kütüphanesinde görevli Margaret Herrick'in bu heykelciği amcası Oscar'a benzetmesi ile ödülün adı ortaya çıkmış.....

En ön plandaki aktörler

Oscar tarihinde en fazla ödülü kimin aldığı merak konusu. 12 adaylıktan dört tanesinde Oscar kazanan Katharine Hepburn Oscar tarihi rekorunu elinde bulunduruyor. Aktörler arasında en fazla kazananlar ise üçer Oscar'la; Daniel Day-Lewis, Jack Nicholson ve Walter Brennan.

En çok kazanan yapımlar

En çok Oscar kazanan filmlere bakıldığında; Aday olduğu kategorilerden 11'ini kazanan üç film adını sinema tarihine yazdırmayı başardı. Bunlar; 1959 yapımlı Ben-Hur, 1997 yapımlı Titanik ve 2003 yapımlı Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü

Beş Büyük'lere vurulan damga

Büyük Beşli Akademi Ödülüne göz atarsak; Oscar'ın en önemli beş kategorisi olan En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Senaryo dallarının tümünde ödül kazanılması anlamına gelmekte.Big Five kategorisi olarak da bilinen bu alanda şimdiye kadar sadece üç film Big Five sahibi olabilmiştir. Bunlar; Bir Gecede Oldu/1934, Guguk Kuşu/1975 ve Kuzuların Sessizliği/1991.

En çok aday, en çok hayal kırıklığı

20 kez aday olup 17'sinde ismi geçmeyen Meryl Streep. Üç Oscar sahibi oyuncu sinemanın en sevilen isimleri arasında yerini koruyor ve bu kategorinin müdavimleri arasında bulunmakta.

En genç ve en yaşlı ödül alanlar

En genç Oscar sahibi henüz 10 yaşındayken bu ödülü alan Tatum O'neal iken (Ay Beyazdır/En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu), en yaşlı Oscarlı 82'lik Christopher Plummer olmuş (Yeni Başlangıçlar/En İyi Erkek Oyuncu).

Görünmeden ünlenenler

Sinema filminde çok ön planda olmasa da performanslarıyla ve canlandırdıkları karakterlerle adından söz ettiren isimler bulunuyor.Beatrice Straight; 1976 yapımlı Şebeke isimli filmde 5 dakika 40 saniye göründü. Bu rolle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı. 1991 yapımı Kuzuların Sessizliği'nde Anthony Hopkins'i 20 dakika bile görünmedi ama o En İyi Aktör ödülünü aldı.

Ölse de adı kalanlar

1955 yılında bir trafik kazasında hayatını kaybeden James Dean, sinema tarihinde yeri doldurulamayanlardan. Dean, ölümünün ardından iki kere Oscar adayı gösterildi. 2008'de hayata veda eden Heath Ledger da Kara Şövalye filmindeki Joker rolüyle aday gösterilmiş ve 2009'da En İyi Yardım Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi.

Karakterlere "yabancı" değiller

Oynadıkları film Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde yarışmamasına rağmen yabancı dilde canlandırdıkları karakterlerle ödül alan isimler de bulunmakta.Film boyunca İtalyanca konuşan Sophia Loren, Roberto Benigni, Robert De Niro; İspanyolca konuşan Benicio del Toro ve Fransızca konuşan Marion Cotillard bu isimlerden.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.