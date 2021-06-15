Orhan Veli Kanık Kimdir? Hayatı

Edebiyat denilince akla gelen ünlü şairimizi Orhan Veli Kanık, edebiyat dünyasının önemli simalarındandır. Orhan Veli Kanık Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın Garip akımının kurucularındandır.

Ünlü şairimiz Orhan Veli Kanık daha çok eğlenceli şiirler yazmıştır. Japonların ulusal şiir biçimi Haika da edebiyatımıza onunla girmiştir. Orhan Veli'de nükteli bir realizm, ironik bir lirizm mevcut. Sizler için Orhan Veli Kanık hakkında merak edilen tüm detayları derledik. Orhan Veli Kanık Kimdir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Orhan Veli Kanık'ın Hayatı Nedir? İşte merak edilen tüm detaylar…

Orhan Veli Kanık Kimdir?

Orhan Veli Kanık kimdir? Orhan Veli Kanık 13 Nisan 1914 yılında İstanbul Beykoz'da dünyaya geldi.Kanık,14 Kasım 1950'de vefat etti.Orhan Veli olarak tanınan Türk şair 1940-1950 yılları arasında Cumhuriyet dönemi şiirinde büyük etki bıraktı. Garip akımı hem yıkıcı hem de yapıcı özelliği ile Türk şiirinde bir mihenk taşı kabul edildi. Orhan Veli Kanık 36 yıllık yaşamına şiirlerinin yanı sıra hikâye, deneme, makale ve çeviri alanında birçok eser sığdırdı. Orhan Veli aynı zamanda hece ve aruz ölçülerini kullanmayı reddetti.

Orhan Veli Kanık Hayatı

Orhan Veli Kanık, 13 Nisan 1914 tarihinde İstanbul'un Beykoz ilçesinde doğdu. Babası Mehmet Veli Bey, Annesi ise Fatma Nigar Hanım'dır. Kanık, öğrenim hayatına İstanbul'da başlayıp annesiyle birlikte Ankara'ya giderek öğrenimini burada sürdürdü. Önce Gazi İlkokulu'na kaydoldu. Daha sonra ise bu Galatasaray Lisesi'ne yatılı olarak verildi. Edebiyat dünyasına çığır açan şairlerimizden Orhan Veli Kanık, Garip akımının kurucularındandır.

Orhan Veli Kanık Eserleri

Ünlü edebiyatçı Orhan Veli Kanık'ın yazmış olduğu eserleri şu şekildedir;

Şiir:

Garip (Oktay Rıfat ve Melih Cevdet'le 1941)

Garip

Vazgeçemediğim (1945)

Destan Gibi (1946)

Yenisi (1947)

Karşı (1949)

Düzyazıları, eleştiri ve hikayeleri:

Nesir Yazıları (1953)

Denize Doğru (1970)

La Fontaine'in Masalları (49 fabl manzum çeviri, 1943, YKY 2003)

Nasrettin Hoca Hikayeleri (72 fıkra manzum çeviri, 1949, YKY 2003)

Bütün Eserleri Edebiyat Dünyamız (düzyazı, konuşma, 1975)

Bütün Yazıları (1982; 1. cilt Sanat Edebiyat Dünyamız, 2. cilt Bindiğimiz Dal)

Bütün Şiirleri (1975)

Çeviri Şiirler (der. Asım Bezirci, 1982).

Çeviri:

Bir Kapı ya Açık Durmalı ya Kapalı

Scapin'in Dolapları (Moliere, 1944)

Fransız Şiiri Antolojisi (1947)

W. Shakespeare, Hamlet ve Venedikli Tüccar

Saygılı Yosma (J. P. Sartre, 1961)

Batıdan Şiirler (1963)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.