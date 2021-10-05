Orhan Gencebay’dan Fatih Sanat Merkezi’ne tam not

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları üyesi ve Türk müziğinin usta isimlerinden Orhan Gencebay, bünyesinde Sulukule müzik akademisi ile tasarım ve üretim merkezi yer alan Fatih Sanat Merkezi’ni ziyaret etti.