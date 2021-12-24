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TIMETURK / KÜLTÜR / Ordu'daki yol genişletme çalışmasında ortaya çıktı

Ordu'daki yol genişletme çalışmasında ortaya çıktı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yol genişletme kazısı sırasında ortaya çıkan mezarlarda tarihi eserler bulundu.

27 Dakika Önce
2021-12-24 18:50:06
Ordu'daki yol genişletme çalışmasında ortaya çıktı

Alınan bilgiye göre, bir süre önce Kurtuluş Mahallesi'nde yol genişletme kazısı sırasında milattan sonra 4. yüzyıla ait mezarlar tespit edildi.

Ordu Müze Müdürlüğü ekiplerince mezarlarda acil kurtarma kazısına başlandı. Kazı çalışmalarında 8 mezarlık, bunların içerisinde dağınık halde çok sayıda insan ve hayvan kemiğine rastlandı.

Kazı sırasında, "2" numaralı mezarda bulunan insan isketenin sol el parmak kısmında altın yüzük, üzerinde tanrı Hermes figürünün betimlendiği kırmızı akik taşlı gümüş yüzük ile cam bilezik, sağ el kısmında sadece ağız bölümü ele geçirilen cam şişe parçası, boyun kısmında kolye boncukları ile bronz kolye ucu, karın kısmında ise bronz kemer tokasına ulaşıldı.

Eserler, Ordu Müze Müdürlüğünde koruma altına alındı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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