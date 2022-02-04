‘Onur Anıtı’na yönelik gerçekleştirilen eylem sonrasında sosyal medyada birçok kullanıcı Onur Anıtı'nın nerede olduğunu merak ediyor. İşte Onur anıtı hakkında bilmeniz gerekenler... Onur Anıtı nedir? Onur Anıtı nerededir? Onur Anıtı'na saldırı mı oldu? İşte detaylar...

ONUR ANITININ TARİHİ

Onur Anıtı, Samsun'un İlkadım ilçesindeki Atatürk Parkı'nda yer alan ve şehrin simgesi hâline gelen anıttır. Anıt Atatürk'ün Samsun'a çıktığı noktaya dikilen bir eserdir ve Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcını simgelemektedir. Anıt heykeli, dönemin Samsun Valisi Kâzım Paşa tarafından Samsun halkı adına Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel'e 1927 yılında sipariş edilmiştir. 15 Ocak 1932'de anıtın resmî açılışı yapılarak cumhuriyet tarihinin on üçüncü anıtı, Heinrich Krippel'in ise Türkiye'deki dördüncü anıt çalışması olmuştur.

ONUR ANITI NEREDEDİR?

Onur Anıtı, Samsun'un İlkadım ilçesindeki Atatürk Parkı'nda yer almaktadır.

ONUR ANITI HANGİ MALZEMELERDEN YAPILMIŞTIR?

Anıtın gövdesini oluşturan at figürü ve Atatürk heykeli tunçtan yapılmıştır. Anıtın yüksekliği 4,75 metre, heykelin üstüne yerleştirildiği taş blok kaidenin yüksekliği ise 4,10 metredir. Anıtın toplam yüksekliği ise 8,85 metredir.

ONUR ANITI KAÇ LİRAYA YAPILMIŞTIR?

Heykelin gerekli malzemeleri için $37.000'a anlaşılmış, buna ek olarak heykeltıraş Heinrich Krippel'e ise $5.500 ödeme yapılmıştır.

ONUR ANITININ İNŞA EDİLMESİ SÜRECİ VE FİKRİ NEDİR?

Samsun'da Atatürk'e ithafen bir anıt dikilmesi fikri dönemin Samsun Valisi Kâzım Paşa tarafından ortaya atılmıştır.

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