Ölümleriyle de ünlüler!

Kalp krizi ya da kanser değil... Rasputin, Gogol, Brahe; ölüm nedenleri öyle enteresan ki!

Hayatta insanların başına neler gelebileceği belli değil.Ölüm ise her an kapınızı çalabilir. Dünyanın tanıdığı öyle isimler ve ölüm nedenleri var ki "yok artık" dedirten türden.

Kalp krizi ya da kanser değil...Ölüm nedenleri öyle enteresan ki!

İşte bunlardan dikkati çeken en ilginç ölümler:

Denemesine atılan yumruk hayatını aldı

Harry Houdini,kilitli sandıktan kurtulma numarasıyla ünlü bir illüzyonist. 22 Ekim 1926'da konferans vermesinin ardından üniversiteden J Gordon isimli genç bir boksör, Houdini'nin mide kaslarının çok güçlü olduğunu duyduğunu ve onu yumruklamayı denemek istediğini söyledi. Houdini isteğini kabul etti ancak boksörün yumruklarının ardından birden fenalaştı ve hayatını kaybetti.

Zehirlendi, kurşunlandı, boğuldu

Rus mistik Grigory Rasputin'e sarayda verilen bir ziyafette suikast planı yapılarak pastasına ve kadehine siyanürün tozlaşmış hali kondu. Pastaları yemesine rağmen ölmeyince silahla vuruldu. Bu sefer öldüğü zannedilen Rasputin ayağa kalkıp koşmaya başladığı esnada tekrar vuruldu ve karların üzerine düştü. Buzlu bir nehire atılan Rasputin, köprüden 140 metre uzakta ölü olarak bulundu. Otopsi raporuna göre Rasputin boğularak öldü.

Deneyi uğruna kendini feda etti

İngiliz filozof, devlet adamı, avukat, bilim insanı ve yazar Sir Francis Bacon'ın ölümü bilim uğruna oldu. Soğuğun çürümeyi önleyip önlemediğini görebilmek için tavuk ölüsünü karla doldurarak yaptığı deney esnasında soğuk algınlığına yakalanıp zatürre nedeniyle hayatını kaybetti.

Göz damlasi şişesi boğazına kaçtı

Tennessee Williams takma adıyla bilinen gerçek adı Thomas Lanier Williams, 20. yüzyılın en seçkin oyun yazarlarından biriydi. Her gün kullandığı göz damlası şişesi kapağını boğazına kaçırdı, alkol ve uyuşturucuların da bu ölümde payı olduğu polis raporlarında yer alıyor.

Pişmanlık, açlık ve ölüm

Nikolay Vasilyeviç Gogol, Ukrayna asıllı Rus, roman ve oyun yazarı. Ölü Canlar eseriyle Edebiyat tarihine adını kazımıştır.Palto isimli eseri özellikle Türk okurlar tarafından çokca bilinmektedir. 1852 yılında Ölü Canlar romanı'nın ikinci bölümünün el yazmalarını yakıp imha ettikten sonra pişman olmasının ardından 9 gün boyunca hiçbir şey yiyip içmeyen Gogol, 9. günün sonunda 43 yaşında Moskova'da öldü.

Ateşin karşısında öldü

Üçüncü Philippe, 1600'lü yılların İspanya kralı, ateş karşısında çok uzun süre oturduktan sonra vücut ısısının çok yükselmesiyle hayata veda etti.

Kralı kırmadı tuvalete gitmedi

Tycho Brahe, Danimarkalı simyacı, matematikçi astronom ve astrolog, 55 yaşındayken kralın katıldığı bir ziyafette öldü. Kraldan önce sofrayı terk etmeyi ayıp olarak gördüğü için uzun süre tuvalete gidememiş ve gelişen böbrek iltihabı sonucunda 11 gün içerisinde hayatını kaybetmiştir.

Sevdiği tatlıya sıra gelmeden çatladı

İsveç Kralı Adolf Frederick yemeğe çok düşkündü. 1771 yılında, 61 yaşındaydı kral. Yemek masasında aradığı bütün yemekler vardı. Hepsini yedikten sonra en sevdiği tatlıya sıra gelmişti. 14 tane o tatlıdan yedikten sonra çatlayıp, öldü. İsveç'in o öldükten sonra kalkındığı yönünde mizahi değerlendirmeler de yapılmıştır

Niagara Şelalesini geçti ayağı kabuğa takıldı

Bobby Leach isimli bir aksiyoner Niagara Şelalesi'ni fıçının içinde geçen ikinci kişiydi. Adeta ölümle dalga geçiyordu. Ama beklemediği bir nedenden dolayı öldü; Portakal kabuğundan.Yolda yürürken portakal kabuğuna bastı, düştü, ayağını kırdı. Ayağı kesilip kurtarılmak istendi 1911 yılının teknolojisi Leach'i kurtarmaya yetmedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.