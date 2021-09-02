DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

10 kişiden 6'sı 'araçsız yaşayamam' diyor
FAO: Küresel gıda fiyatları yeniden yükselişte
Kahve fiyatları Afrika'da da yükselişini sürdürüyor
Borsa günü yükselişle tamamladı
Çelik: Yüzde 7 seçim barajı netleşmiştir
Dikiş ne zaman iyileşir? Estetik sezaryen dikişi ne zaman iyileşir?
İstanbul'un sivrisinek üreme haritası çıkarıldı
Masa başı basit egzersiz teknikleri
Nuh'un Gemisi'ni arayan İtalyan araştırmacının 'Ağrı Dağı' vasiyeti
2021 bekçi alımları başladı mı? Bekçi başvuruları ne zaman başlayacak?
Tahliye edilen Afganların 20 bini ABD'de, 40 bini ABD dışında bekletiliyor
Bakan Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı açıklaması
Ida Kasırgası New York'u vurdu: 14 ölü
ODD Başkanı Bilaloğlu ‘Çip krizi’ için tarih verdi
Türkiye ve Azerbaycan ordusundan ikili SAT eğitimi

TIMETURK / KÜLTÜR / Nuh'un Gemisi'ni arayan İtalyan araştırmacının 'Ağrı Dağı' vasiyeti

Nuh'un Gemisi'ni arayan İtalyan araştırmacının 'Ağrı Dağı' vasiyeti

Ağrı Dağı'nda 35 yıldır çalışmalar yürüten İtalyan araştırmacı Angelo Palego (88) koronavirüse bağlı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Karayoluyla Doğubayazıt'a götürülen Angelo Palego için cenaze töreni düzenlendi.

54 Dakika Önce
2021-09-02 18:12:26
Nuh'un Gemisi'ni arayan İtalyan araştırmacının 'Ağrı Dağı' vasiyeti

Cenazeye turizmci Murat Şahin'in yanı sıra belediye çalışanları da katıldı. Tören sonrası Palego'nun cenazesi ilçe mezarlığında yeni oluşturulan ve Ağrı Dağı'nı gören gayrimüslim mezarlığında toprağa verildi.

020920211359324793373

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki ve deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı'nda 1986 yılından bu yana Nuh'un Gemisi'ni arayan İtalyan araştırmacı Angelo Palego, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi. Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Palego, durumu ağırlaşınca Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Covid-19 testi de pozitif çıkan Palego, 15 Ağustos 2021'de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

020920211359014790638

Ölüm haberini alan oğlu Stefano Palego, babasının 'Ağrı Dağı ve çevresine gömülmek istiyorum' vasiyeti üzerine harekete geçti ve İtalyan Konsolosluğu aracılığıyla Doğubayazıt'ta turizmcilik yapan Murat Şahin'i vekil tayin etti.

Şahin, önce Doğubayazıt Belediyesi ile görüşerek Ağrı Dağı'nı gören bir yerden toprak verilmesi için talepte bulundu. Belediye yöneticilerinin Ağrı Dağı'nı gören yeni mezarlıkta Palego için yer ayarlayacaklarını belirtmelerinin ardından Şahin, Erzurum'da resmi işlemleri yapılan Palego'nun cenazesini teslim aldı.

'AĞRI DAĞI'NI GÖREN BU MEZARLIKTA TOPRAĞA VERECEĞİZ'

Palego'nun bir Ağrı Dağı sevdalısı olduğunu hatırlatan Şahin, şunları söyledi:

"1986 yılından beri Ağrı Dağı'nda Nuh'un Gemisi'ni arıyordu. Nuh'un Gemisi'nin burada olduğuna inandığı için bölgede sürekli araştırmalar yapıyor, ülkesindeki gazetelerde bunları yayınlıyordu. Palego, gemisini bulması halinde insanların Nuh Tufanı'na inanacaklarına, hata yapmayacaklarına ve dünyaya barış geleceğini ümit ediyor, bunun için her yıl araştırma yapmak üzere Doğubayazıt'a geliyordu. Yaklaşık 6 ay önce geldiği bölgede araştırma yaparken otelde rahatsızlanınca Doğubayazıt'ta hastaneye kaldırılan Palego, sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ailesi de İtalyan Konsolosluğu aracılığıyla bana vekalet gönderince defin işlemleri için çalışma başlattım. Doğubayazıt Belediyesi, Ağrı Dağı'nı gören yeni mezarlıkta Palego için bir bölüm oluşturdu. Ağrı Dağı sevdalısı Palego'nun cenazesini vasiyeti üzerine bugün akşam saatlerinde Ağrı Dağı'nı gören bu mezarlıkta toprağa vereceğiz."

020920211359134798813

YENİ KURULAN GAYRİMÜSLİM MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Karayoluyla Doğubayazıt'a götürülen Angelo Palego için cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye turizmci Murat Şahin'in yanı sıra belediye çalışanları da katıldı. Tören sonrası Palego'nun cenazesi ilçe mezarlığında yeni oluşturulan ve Ağrı Dağı'nı gören gayrimüslim mezarlığında toprağa verildi.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş