Nobel ödüllü romancı Knut Hamsun’un gözünden Osmanlı toplumu

‘Açlık’ romanının Nobel ödüllü yazarı Knut Hamsun'un İkinci Abdulhamid döneminde Osmanlı topraklarında yaptığı seyahatinde kaydettiği ilginç notları…

İskandinav kökenli Knut Hamsun ilginç bir isim… Edebiyatçı kişiliğinin yanında Yahudi karşıtı görüşleri ve Nazi hayranlığı dönemin Avrupa kamuoyunda tartışma konusu olmuştu. Kazandığı Nobel'i Nazi Almanya'sının Propaganda bakanı Joseph Goebbels'e hediye etmiş...

Norveçliler o tarihe kadar övündükleri Hamsun'un bütün kitaplarını Hamsun'un evinin bahçesine atarak protestoda bulunmuş… Bu olaydan duyduğu üzüntüsüyle Hamsun'un artık evinden dışarı çıkmadığı anlatılır.

Onun “Mücadeleci Hayat” adlı kitabında anlatılanlar, bir dönem seyahat ettiği Osmanlı başkenti İstanbul'daki toplum hayatını zihnimizde canlandırmamıza yardımcı nadir metinlerden biri olarak değerlendirilebilir.

Norveçli yazar ve 1920 yılı Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Knut Hamsun'un “Mücadeleci Hayat” kitabından alınan İstanbul gezisi, “İstanbul'da İki İskandinav Seyyah” adıyla YKY'dan basılmıştı.

Hatta Ayasofya Camii'nin restorasyon dönemine denk gelen seyahatinde Hamsun, şu notlarını da kaydetmiş:

“Ayasofya'da her şey masif ve ağır. Taa tepede, kubbelerin altında insanlar ip merdivenlere tutunmuş çatıyı tamir ediyorlar.”

1859-1952 yılları arasında yaşamış yazarın II. Abdülhamid dönemindeki İstanbul ziyaretinde kaydettiği notlar arasında döneminde Osmanlı toplumunda göze çarpan hayat tarzı, Osmanlı sokakları, günlük hayattan kesitler yer alıyor. Hamsun'un notlarında, Osmanlı insanının günlük kazancının azlığına şaşırıp onların kanaatkâr yaşayışına şaşırmaktan kendini alamadığı görülüyor…

19. yy. sonu kahvehanelerini de anlatan Hamsun'un artık baskısı bulunamayan eserinden bazı sayfalar sosyal medyada paylaşıldı. İşte söz konusu kitaptan alınmış bazı sayfalar;

Resim ve fotoğraflar: ListeList .