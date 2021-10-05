Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu

Nobel Ödülleri sahiplerini bulmaya devam ediyor... Dün Nobel Tıp Ödülü'nün kazananı açıklanırken bugün ise Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları duyuruldu. Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi ödüle layık görüldü.

Nobel Ödülleri sahiplerini bulmaya devam ediyor... Dün Nobel Tıp Ödülü'nün kazananı açıklanırken bugün ise Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları duyuruldu. Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi ödüle layık görüldü.

Bu yılki ödül 3 bilim insanı arasında paylaşıldı. Ödülün yarısı Syukuro Manabe ve Klaus Hasselmann'a verilirken ödülün diğer yarısı ise Giorgio Parisi'ye verildi.

“İKLİM MODELLERİNİN TEMELİNİ ATTI”

2021 Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan Manabe'nin çalışmalarının atmosferdeki karbondioksitin Dünya'nın yüzeyindeki sıcaklığı nasıl artırdığını gözler önüne serdiği belirtildi. Manabe'nin çalışmalarının şu an kullanılan iklim modellerinin temeli olduğu kaydedildi.

Ödülü Manabe ile paylaşan Hasselmann hakkında ise, “Nobel Ödülü kazanan Hasselmann, iklim ve hava durumu arasındaki bağlantıyı kuran modeli yarattı. Onun metodu atmosferin ısısının artmasının insanların yaydığı karbondioksit olduğunu ortaya koydu” açıklaması yapıldı.

“BU KEŞİF BİRÇOK ALANDA KULLANILDI”

Parisi hakkındaki açıklamada ise, “1980 civarında, Parisi, düzensiz karmaşık materyaller arasında gizli bir düzen keşfetti. Onun keşfi, karmaşık sistemler teorisine büyük katkılarda bulundu. Bu keşif sayesinde sadece fizikte değil, matematik, biyoloji, nörobilim ve makine öğrenimi gibi alanlarda birçok şeyi öğrenmemizi sağladı” denildi.

NOBEL FİZİK ÖDÜLÜ

Nobel Fizik Ödülü'nü alan ünlü isimler arasında Wilhelm Conrad Röntgen, Pierre ve Marie Curie bulunuyor. Albert Einstein ise 1921 yılında “Teorik Fiziğe yaptığı hizmetler ve özellikle fotoelektrik etki yasasını keşfi için” Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü. Nobel Fizik Ödülü, 1901 ve 2020 yılları arasında 216 Nobel Ödülü sahibine 114 kez verildi. John Bardeen, 1956 ve 1972'de iki kez Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülen tek ödüllü kişidir.

10 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 10 milyon TL) para ödülünün yarısının 1931'de dünyaya gelen Japon Manabe ve aynı yıl Almanya'da doğan Hasselmann'a verileceği belirtildi. Ödülün diğer yarısının ise 1948 yılında Roma'da doğan Profesör Parisi'ye verileceği kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.