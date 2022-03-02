DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Nihat Genç: İnsanların en adisi vatanını satandır
Bard haLeka: “Güzellik Merkezimizle Çok Önemli Çalışmalarda Bulunuyoruz!”
Prof. Dr. Uçar: Swift yasak ise kripto para kullanılsın
2 Mart mazota zam mı yapıldı? Mazot (motorin) zam mı geldi? 3 Mart Perşembe mazot ne kadar?
Kuzey Akım-2: 11 milyar dolarlık proje altüst oldu
Dizel araç sahipleri dikkat! Mazota zam mı geldi? Mazot (motorin) zammı ne kadar? Mazota ne zaman zam gelecek?
Balkanlar'daki Rus sermayeli SberBank şubeleri el değiştirdi
FED Mart ayında faiz artıracak mı? FED faiz artırsa altın yükselir mi? FED faiz yükseltirse dolar yükselir mi düşer mi?
Ukrayna: 2 binden fazla sivil öldü
Netflix, Tolstoy'un eseri Anna Karenina uyarlamasının çekimlerini durdurdu
Kripto paralara 'Rusya yaptırımı' incelemesi
Isparta'da bugün (3 Mart Perşembe) okullar tatil mi? Isparta'da yarın okullar tatil edildi mi?
Karamollaoğlu'dan 6'lı zirve hakkında açıklama
Konya'da yarın (3 Mart Perşembe) okullar tatil mi? Konya'da bugün hangi ilçelerde okullar tatil edildi? Konya'da yarın okul var mı?
Hangi Rus bankaları SWİFT'ten çıkarıldı? Kaç Rus bankası Swift sisteminden çıktı?

TIMETURK / KÜLTÜR / Netflix, Tolstoy'un eseri Anna Karenina uyarlamasının çekimlerini durdurdu

Netflix, Tolstoy'un eseri Anna Karenina uyarlamasının çekimlerini durdurdu

Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya yaptırımlar askeri, ekonomik alanın ötesine sıçrayarak popüler kültür ürünlerine de yansımaya başladı. Son olarak Netflix Anna Karenina uyarlamasını durdurdu.

2 Saat Önce
2022-03-02 16:55:08
Netflix, Tolstoy'un eseri Anna Karenina uyarlamasının çekimlerini durdurdu

Rusya, Ukrayna'ya askeri harekatından sonra büyük bir ambargo tehdidi ile karşı karşıya. Birçok ülke ve şirket Rusya'ya yönelik yaptırımlara başladı. Rusya'ya karşı bir adım atan şirketlerden biri de çevrim içi dizi ve film izleme platformu Netflix oldu.

Popüler video içerik platformu Netflix, Ruslara ait birkaç orijinal projede çalışmaları durdurdu.

Gazeta.Ru'nun haberine göre servisin yakın zamana kadar programında yer verdiği Rus yapımları ve birlikte çalıştığı Rus yapımcılar şöyle: “Anna K” dizisinde Svetlana Hodçenkova, “Özel bir Şey Yok” dizisinde Yura Borisov ve suç-gerilim filmi Zato'da Daria Juk.

Netflix ayrıca, Rusya'nın getirdiği devlet destekli kanalları yayın listesine ekleme kuralını kabul etmeyeceklerini duyurdu. Bir Netflix yetkilisi, "Mevcut durum göz önüne alındığında, bu kanalları hizmetimize ekleme planımız yok." açıklamasında bulundu.

Disney, Warner Bros ve Sony
Rusya'daki film gösterimlerini durdurdu

Warner Bros, Disney ve Sony de Ukrayna-Rusya savaşı dolayısıyla Rusya'da film gösterimlerini durdurdu.

BBC'nin haberine göre, Rusya'ya yaptırım uygulama kararı alan Warner Bros, Disney ve Sony yapım şirketleri, The Batman, Turning Red ve Morbius gibi filmlerin Rusya'da vizyona girişlerini iptal etti.

Bir Warner Bros yetkilisi, "Ukrayna'daki insani kriz dolayısıyla, WarnerMedia uzun metrajlı filmi The Batman'in Rusya'da gösterimini duraklatıyor." ifadesini kullandı.

Disney'den yapılan açıklamada da "Ukrayna'nın sebepsiz yere işgali ve trajik insani kriz göz önüne alındığında, filmlerin Rusya'daki sinemalarda gösterimini durduruyoruz." ifadesine yer verildi.

Pixar animasyon filmi Turning Red'in Rusya'daki vizyon tarihini erteleyen yapım şirketi, "mültecilere acil yardım ve diğer insani yardım" sağlamak için sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışacağını bildirdi.

Sony de Marvel uyarlaması Morbius'un Rusya'daki gösterimini durdurdu.

Konuyla ilgili bir şirket sözcüsü, Ukrayna'da devam eden savaş ve bölgede ortaya çıkan belirsizlik ve insani krizi göz önünde bulundurarak Rusya'da planlanan gösterimlerini durduracaklarını belirtti.

Twitter ve Facebook'dan erişim sınırlaması

Twitter ve Facebook da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı hakkında "yanlış bilgi yaymakla suçlanan Kremlin destekli haber kaynaklarının varlığını sınırlamak" için harekete geçti.

Facebook'un sahibi Meta şirketi, Avrupa Birliği'nde medya kuruluşları RT ve Sputnik'e erişimi kısıtlayacağını bildirirken, Twitter da Rus devletiyle bağlantılı medya bağlantısı paylaşılan mesajlara uyarı ekleyeceğini duyurdu. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş