Netflix, Tolstoy'un eseri Anna Karenina uyarlamasının çekimlerini durdurdu

Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya yaptırımlar askeri, ekonomik alanın ötesine sıçrayarak popüler kültür ürünlerine de yansımaya başladı. Son olarak Netflix Anna Karenina uyarlamasını durdurdu.

Rusya, Ukrayna'ya askeri harekatından sonra büyük bir ambargo tehdidi ile karşı karşıya. Birçok ülke ve şirket Rusya'ya yönelik yaptırımlara başladı. Rusya'ya karşı bir adım atan şirketlerden biri de çevrim içi dizi ve film izleme platformu Netflix oldu.

Popüler video içerik platformu Netflix, Ruslara ait birkaç orijinal projede çalışmaları durdurdu.

Gazeta.Ru'nun haberine göre servisin yakın zamana kadar programında yer verdiği Rus yapımları ve birlikte çalıştığı Rus yapımcılar şöyle: “Anna K” dizisinde Svetlana Hodçenkova, “Özel bir Şey Yok” dizisinde Yura Borisov ve suç-gerilim filmi Zato'da Daria Juk.

Netflix ayrıca, Rusya'nın getirdiği devlet destekli kanalları yayın listesine ekleme kuralını kabul etmeyeceklerini duyurdu. Bir Netflix yetkilisi, "Mevcut durum göz önüne alındığında, bu kanalları hizmetimize ekleme planımız yok." açıklamasında bulundu.

Disney, Warner Bros ve Sony

Rusya'daki film gösterimlerini durdurdu

Warner Bros, Disney ve Sony de Ukrayna-Rusya savaşı dolayısıyla Rusya'da film gösterimlerini durdurdu.

BBC'nin haberine göre, Rusya'ya yaptırım uygulama kararı alan Warner Bros, Disney ve Sony yapım şirketleri, The Batman, Turning Red ve Morbius gibi filmlerin Rusya'da vizyona girişlerini iptal etti.

Bir Warner Bros yetkilisi, "Ukrayna'daki insani kriz dolayısıyla, WarnerMedia uzun metrajlı filmi The Batman'in Rusya'da gösterimini duraklatıyor." ifadesini kullandı.

Disney'den yapılan açıklamada da "Ukrayna'nın sebepsiz yere işgali ve trajik insani kriz göz önüne alındığında, filmlerin Rusya'daki sinemalarda gösterimini durduruyoruz." ifadesine yer verildi.

Pixar animasyon filmi Turning Red'in Rusya'daki vizyon tarihini erteleyen yapım şirketi, "mültecilere acil yardım ve diğer insani yardım" sağlamak için sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışacağını bildirdi.

Sony de Marvel uyarlaması Morbius'un Rusya'daki gösterimini durdurdu.

Konuyla ilgili bir şirket sözcüsü, Ukrayna'da devam eden savaş ve bölgede ortaya çıkan belirsizlik ve insani krizi göz önünde bulundurarak Rusya'da planlanan gösterimlerini durduracaklarını belirtti.

Twitter ve Facebook'dan erişim sınırlaması

Twitter ve Facebook da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı hakkında "yanlış bilgi yaymakla suçlanan Kremlin destekli haber kaynaklarının varlığını sınırlamak" için harekete geçti.

Facebook'un sahibi Meta şirketi, Avrupa Birliği'nde medya kuruluşları RT ve Sputnik'e erişimi kısıtlayacağını bildirirken, Twitter da Rus devletiyle bağlantılı medya bağlantısı paylaşılan mesajlara uyarı ekleyeceğini duyurdu. .